鹿谷鄉春茶減產，晴天製茶品質佳

2018年06月10日 06:44 中時 廖志晃

鹿谷鄉農會春茶比賽展售會，門庭若市。（廖志晃攝）

鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社春茶競賽，「特等茶王」分別由林鶴年、陳宏安獲得。（廖志晃攝）

鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社春茶展售會，吸引民眾品嘗得獎茶的好滋味。（廖志晃攝）

2018年鹿谷鄉春茶，因生長期氣溫變化大，產量減少，但在採收期時天氣晴朗，有利於凋萎及控制醱酵，因此，茶湯滋味甘醇濃厚更勝往年！鹿谷鄉農會春茶競賽，由茶農錢仲容勇奪「特等獎」；前副總統吳敦義致詞時盛讚，鹿谷茶是全國第一等的好茶！

鹿谷鄉農會今年春茶比賽，獲得頭等一至頭等十名單，依序為許秀霞、陳智偉、劉檭城、柯素珠、陳明逸、陳淑娟、馮瑞昌、張岳吉、黃吳花、張雲琴。

鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社，分別舉辦春茶比賽頒獎及展售會，包括縣議員許素霞、吳瑞芳、蔡宜助等人都到場致意；縣府祕書長洪瑞智表示，希望能進一步建立「南投茶」品牌，讓民眾想買好茶，首先就想到南投。

鹿谷鄉農會春季茶賽共有6707件參賽，未入圍比例高達45.16％，雖因氣候異常，造成產期延後及產量減少，但評審認為入選茶葉品質優異且均質；特等獎茶葉具有茶湯金黃明亮、具濃郁果香、滋味甘甜醇厚富活性等特色。

鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社春茶競賽，「特等茶王」分別由烏龍茶組林鶴年、新品種組陳宏安獲得；評審認為頭等獎以上品質突出，明顯帶有香氣，滋味甘醇；特等獎兼具香、甘、醇，以及滑順的凍頂韻味特色。

(中時 )