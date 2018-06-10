6月10日三報頭版要聞

2018年06月10日 07:05 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

對抗「假新聞」，民進黨立委竟出手提案修《社會秩序維護法》，凡散布假新聞、假消息者，最重可拘留3天！

美國總統川普與北韓領導人金正恩的新加坡歷史峰會12日登場，二人提前兩天，都將在今天抵星國預做準備。種種跡象顯示，金正恩可能下榻瑞吉酒店；川普據料住宿美方人員已進駐的香格里拉酒店。川普8日說，他「畢生都在為這場峰會預做準備」。美國務卿蓬佩奧表示，只要平壤採具體棄核步驟，川普準備提供北韓各項安全保障。

6月12日，美國總統川普與北韓領導人金正恩，就要在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店會面。這場世紀「川金會」備受全球矚目，一方是世界超級強國的非典型領袖，一方則是全球僅存封閉共產國度的首腦，對特立獨行的兩人來說，這次星國之行的後勤安排也非比一般。

◎工商時報

台股多頭進擊，上周買盤競逐電子股，但投資專家認為，大盤高檔震盪、類股基期墊高，資金將轉往價值股輪動，篩選新光金、南亞科等14檔本益比不到16倍、前5月營收成長、KD指標正向、並有法人加碼的個股，可望蓄勢接棒，催動補漲行情。

路透社報導，因關稅政策而在國際社會四處樹敵的美國總統川普，在這次七大工業國（G7）峰會上態度出現軟化，同意與歐盟在兩周內建立對話機制，以解決貿易爭端，這也讓山雨欲來的貿易戰暫時休兵。

藝人麻吉大哥黃立成創立的17直播母公司M17集團，於台灣時間6月7日晚間登上紐約證交所，為近年台灣新創首例。不過，M17在紐交所正式敲鐘後，交易卻無法進行，直到8日收盤前股價仍維持在發行價未變動，交易量也掛零。

◎旺報

近年來台灣掀起一股所謂「文白之爭」，兩岸知名作家張大春接受本集團專訪時感嘆，台灣早在80年代就已放棄傳承中華文化的角色，太執著於爭取一個國家的身分，反而喪失主導文化主體的身分，這不只是一種「荒謬」，更是台灣版的「文化大革命」。

作家張大春給外界印象經常是在網路上發表己見，針砭時事，火力四射，但不說可能不知道，這位外界眼中的「張大砲」，近年天天練書法、寫古詩，他說，寫詩是提升語感、文字能力最好的鍛鍊，更直言台灣的古文教育課程安排有點本末倒置；很多大學中文系教的，小學就可以教。

文化總會前祕書長楊渡指出，要避免台灣史遭台獨史觀壟斷，甚至假借「轉型正義」之名系統化扭曲台灣史，必須通過不同媒材、角度重新詮釋這些歷史。而兩岸文化傳承的關鍵，在於了解兩邊的歷史文化，從中找出共同的可能性，就像他《一百年漂泊》書上呈現的兩岸共通點，是短時間內走過現代化，有著可相互借鑑的歷史、情感、記憶；兩岸可彼此多引進一些出版物、作品、或作家新想法，什麼都好，藉此增進了解。

(中時電子報)