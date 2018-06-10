NBA》杜蘭特：我沒有破壞戰力平衡

2018年06月10日 07:19 中時電子報 盧品青

勇士4連勝橫掃騎士摘冠，杜蘭特(Kevin Durant)蟬聯FMVP，但是他一路獲得的讚美反而不如失敗的對手詹姆斯(LeBron James)。有人質疑杜蘭特加盟勇士破壞了聯盟的戰力平衡，杜蘭特非常不以為然。

杜蘭特告訴美媒《雅虎體育》說：「我只負責我自己的球技，還有我自己的前途，我負責的對象只有我的球團，我為什麼要擔心整個NBA呢，那是別人的工作。NBA已經賺了太多錢了，他們又沒分我錢去管理NBA。如果我真的有本事(破壞戰力平衡)，那聯盟應該付我更多的錢。」

杜蘭特說的是實話，他只是照著規定走而已，即使像巴克利(Charles Barkley)、卡爾馬龍(Karl Malone)之類的英雄好漢在生涯後期也刻意領低薪跑去抱團求冠。更何況杜蘭特也拿了不少錢，他接下來也沒有要再減價。

不過杜蘭特也承認在勇士打球確實比普通人爽：「(舊金山)灣區是一個讓我可以自由揮灑的地方，讓我開心地打球。我不像其他隊的球星需要擔心那麼多狗屁的事。」

杜蘭特說的又是實話，就連詹姆斯也羨慕地表示，身在勇士的球星沒有那麼大壓力，不必每晚都被要求繳出頂級的表現。至於連續兩年拿到FMVP，杜蘭特說：「柯瑞(Stephen Curry)不會介意的，那不重要，重要的是我們兩個都打得很棒。」

(中時電子報)