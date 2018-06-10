傅達仁選擇善終 兒曝心聲：對不起，爸爸

傅達仁選擇善終，兒讚他是英雄。(圖／翻攝自傅俊豪臉書)

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中時電子報
／綜合報導

前資深體育主播傅達仁7日在瑞士執行「安樂死」，以自主善終盼推動台灣立法，勇敢踏出這一步，讓不少人感到敬佩，而一直陪伴他走到生命盡頭的兒子傅俊豪，也在臉書抒發心聲，難過說：「對不起爸爸，我們不知道您所受的痛」，透露現在才了解他真正的理念。

傅俊豪看著父親從診斷出胰臟癌，無數次進出醫院到選擇安樂善終，他感到不捨與悲痛，儘管父親身體已大不如前，但全家人仍希望他能多陪大家一些時日，不過見他瘦到皮包骨、需要拐杖支撐，最後大家決定幫助他完成心願，「對不起爸爸，我們不知道您所受的痛，我們還不明白您所期盼的安樂善終是如此平安」。

傅俊豪透露現在才真正了解父親的理念，「平安自然，無痛的安樂善終」能使絕症病患多一個選擇，他讚父親是勇士、是英雄，直到生命最後一刻，還在為台灣社會發聲，能有這樣的父親，他感到很榮耀，「感恩在祂生命的最後一段路，我能當他的拐杖陪著祂、照顧祂，現在你把拐杖交到我的手中，握著它我感覺你跟以往一樣陪著我」。

傅俊豪臉書全文：

爸爸長久以來與病魔奮戰，在瑞士時間6月7日12點58分完成他晚年最大的願望。

看著爸爸診斷出胰臟癌，進出無數次醫院到決定赴瑞士接受安樂善終，我的心情是無比不捨、悲痛，我們全家竭盡所能希望他能多陪我們一些時日，儘管面對鏡頭時他總是聲如洪鐘，但祂的身體狀況已經大不如前，從以往籃球國手健美體格瘦到皮包骨、需要拐杖支撐，我們最後決定幫助他完成心願。

對不起爸爸，我們不知道您所受的痛，我們還不明白您所期盼的安樂善終是如此平安。

直到現在我們才真正了解您的理念，「平安自然，無痛的安樂善終」能使絕症病患多一個選擇。

爸爸是勇士，是英雄，任何決定的事都拼盡全力去達成，就像祂說的：「年輕時奮鬥向前，年老時喜樂再見」，到最後一刻還在為台灣社會發聲！到最後一刻還請我們幫您錄一段經典轉播！有時我覺得他愛媒體勝過家人，但是我很榮耀有這樣的父親！

謝謝爸爸像大樹一樣撐起整個家，感恩在祂生命的最後一段路我能當他的拐杖陪著祂、照顧祂，現在你把拐杖交到我的手中，握著它我感覺你跟以往一樣陪著我

也感謝所有人的愛使爸爸的心願都達成，毫無遺憾的進入永眠。

願您平安喜樂！傅達仁之子傅俊豪

(中時電子報)

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