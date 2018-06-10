北檢週四傳喚韓國瑜 被質疑與高雄選情有關

《中評社》認為高雄市長的選戰，韓國瑜已衝擊到民進黨高雄市長候選人陳其邁的選情，民進黨已經開始顧忌，高射砲對準韓國瑜開打。（林宏聰攝）

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中時電子報
高雄市長選舉一役，國民黨將由韓國瑜(左)對戰民進黨陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照)

前北農總經理韓國瑜參選高雄市長，人氣越來越旺。但他與現任北農總經理吳音寧爭議持續延燒，為了釐清北農相關案情，北檢週四將再度傳喚離開北農14個多月的韓國瑜，遭高雄藍營人士認為是否與高雄選情有關。

北檢為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」借機哄抬物價，今年1月6日指揮台北市調查處、刑事警察局搜索台北農產公司，並約談嫌犯、證人共8人，訊後諭令北農常務董事陳益宗新台幣10萬元交保，其餘均請回。全案朝違反刑法第251條不法囤積商品、哄抬物價牟利等罪嫌偵辦，1月10也首度以證人身分約談韓國瑜到案說明。

據聯合報報導，北檢週四（14日）將再度傳喚韓國瑜，此舉也被高雄藍營人士質疑是否與高雄選情有關。韓國瑜這幾天也取消了一些行程，準備北檢傳喚資料。

韓國瑜日前上電視節目也為不實抹黑做出澄清，他說，台北農產成立40多年，還有很多總經理活在世界上，為何吳音寧只抓韓國瑜廝殺PK?因為他在選高雄市長，最近民調越來越好，把他臉上抹黑一下吧！他也說，台北農產公司是一個武場，刺龍刺鳳每天都發生事情，他不是一個文質彬彬的文場，他是東南亞最大市場，所以總經理要壓的住陣腳，壓的住黑白兩道，壓得住承銷拍賣員，是一個完完全全的武場，總經理要是各方面經驗磁場陣不住，隨時會發生問題！

(中時電子報)

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