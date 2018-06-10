台大將提釋憲 教育部不甩堅持重啟遴選

2018年06月10日 08:11 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長遴選案持續僵持，台大在昨(9)日召開校務會議時提到，不排除將提釋憲要與教育部開戰，對此教育部昨晚間就發出新聞稿回應「要求台大應盡速重啟遴選」。

根據中央社報導，台大6月4日正式提出訴願，後續還準備提出行政訴訟。今天召開的校務會議上，主任秘書林達德指出，律師事務所整理出的法律爭議點有三，包括第一，候選人與遴選委員會委員是否有揭露其擔任同一間上市公司董監事之義務；第二，本次遴選程序組織是否有違正當行政程序；第三，教育部對於陽明大學、台大兩間學校的差別待遇是否有違反平等原則。

對此，教育部傍晚發出新聞稿再度強調，台大提出的訴願書，將由行政院訴願審議委員會審議，教育部會依訴願結果決定處理。並強調不管是否正在訴願程序，台大校長遴選委員會都應儘速重啟遴選。

對於林達德指出台大、陽明校長遴選有差別待遇。教育部則澄清，陽明遴選中，確有遴選會召集人與候選人於同一間公司擔任董事的問題，但是在教育部正式聘任校長後才被揭露。教育部獲知後，已於今年5月兩度函請陽明大學查明實情，後續也會以處理台大遴選案的相同標準審視。

今(10)日教育部也再度重申，若是台大願意重啟遴選，管中閔還是可以再次參與遴選，要不要再度參加也是管中閔的個人意願，教育部並不會干涉，就目前教育部的立場還是堅持要台大重啟遴選。

(中時電子報)