NBA》詹皇爭奪戰！湖人火箭與七六人暫領跑

2018年06月10日 08:18 中時電子報 黃及人

隨著勇士成功衛冕，騎士「小皇帝」詹姆斯今年夏天的爭奪大戰也將開打，《看台報告》記者貝克10日爆料，目前暫由湖人、火箭與七六人暫居領跑地位，熱火與馬刺也有機會，假如詹皇選擇續留騎士，原因將是家人與情感！

只是33歲的詹姆斯，今年季後賽場均34分、9.1籃板及9助攻，更平均上場41.9分鐘，表現正處巔峰期，假如他剩餘的生涯目標，想要爭取更多總冠軍，除了離開騎士別無選項，畢竟勇士早已放話，將會全力留住2連霸陣容。

攤開今年總冠軍賽數據，更可發現詹姆斯非走不可，因為相較於勇士進攻選擇眾多，包含J.R.史密斯(3成17)、喬治希爾(3成23)、傑夫格林(2成86)、克拉克生(2成31)等騎士隊友的投籃命中率簡直慘不忍睹，詹皇再會傳球也沒用。

回顧詹姆斯生涯3次封王，2012、2013年身邊擁有韋德與波許，2016年有著厄文和洛夫助陣，所以湖人、火箭與七六人暫時列在詹皇最有可能去向，其實相當合理，因為湖人與七六人擁有傲人年輕戰力，火箭則有哈登與保羅。

可是聽著詹姆斯在總冠軍賽G4賽後，對自己未來的發言，不斷提到的都是自己的家人，尤其是自己小孩，增添不少續留家鄉克里夫蘭的可能性，但別忘了詹皇也在洛杉磯購置房產與投資事業，湖人確實算是他不錯選擇之一。

(中時電子報)