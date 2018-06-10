解決農業問題 專家李武忠：小英該做的不是護航吳音寧

賣不掉的香蕉被堆置在田間，類似棄置景象到處可見，讓人看了心痛。（資料照片，林和生攝）

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中時電子報
/綜合報導

台灣水果，包括木瓜、香蕉、鳳梨等，今年均因產量過剩或外銷欠佳等因素而價格崩跌。農民欲哭無淚，理應為生產者、承銷業者與消費者服務的台北農產運銷公司卻因過年期間休市11天，導致產銷失衡、總經理吳音寧專業性被質疑，爭議連續數月不休。前雲林縣農業處長李武忠表示，蔡英文應該下令整頓台灣農業產銷體系，而非一味護航吳音寧。

北農近日成了白綠藍政治角力場，農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘FB發文指出，農產品價格長期低迷，果菜批發市場需要提升，農產運銷要改革，需要長久專業經營，北農總經理該找專業經理人，擺脫政治任命。

前雲林縣農業處長、陳李農改研究團隊執行長李武忠在接受中評社訪問時指出，台灣農業和政治牽扯太深，發生問題時，立委、民代接力出面喊農民可憐，要求政府要補助，許多政策都在討好農民，為了選舉而進行補貼，使改善管理的政策永遠無法推動。政府應該從源頭好好管控，要求農民申報種苗種植量，有計劃的進行生產，種多了，就要預警，若有農民種了卻未回報，就不發給相關補助或是天然災害救助。

有了源頭預警機制，也要有應變機制，李武忠表示，預期蔬果供應量將過剩時，就應提早規劃，替農民找市場，以香蕉為例，次級蕉和上等蕉的營養價值並沒有差別，拿去堆肥或餵豬相當可惜，應研究配合生技產業開發營養保健食品，而非等到出問題了才來想辦法。

李武忠並指出，中國大陸有大型企業老闆已把目光放在農業這項「綠金」上頭，台灣也應該輔導現有的跨國企業，發揮其跨國網絡以及海外人脈，將台灣農產品外銷到海外，推動「一企業一特產」，只要有利可圖，大企業勢必會考慮。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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