法網》打到快無法呼吸 哈麗普幸運地成就夢想

哈麗普抱著2018法網女單冠軍獎盃，笑得好開心。(美聯社)

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中時電子報
/綜合報導

之前兩度叩關法國網球公開賽女單決賽，現任世界球后哈麗普（Simona Halep）都跟冠軍擦身而過，2018年法網她不再重蹈覆轍，終於拿下個人生涯第一座大滿貫賽金盃，成為羅馬尼亞40年來法網封后第一人。

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「比賽到了最後一局，我感覺自己快不能呼吸了，」哈麗普這麼說，「我只是不想重演去年法網女單決賽的噩夢，很感謝在巴黎完成大滿貫女單冠軍夢想，巴黎是我人生中很特別的城市。」

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巴黎對於哈麗普會如此特別的其中一個原因，是2008年她曾在法網青少年女單奪得冠軍，10年之後，球技、經驗更加成熟的她，在法網成人組賽事擺脫了「無冕球后」的陰影。

哈麗普在2008年曾於法網青少年組女單奪冠(左)，2018年再於成人組拿下個人成為世界球后之後的第一座大滿貫女單冠軍。(截自WTA insider推特)
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哈麗普還說：「當我在第二盤被破發而落後時，我心想：『沒戲唱了，那就開始放鬆打、享受比賽。』」

改變心情後，也讓哈麗普更能發揮，她成為有史以來第二位贏得網球大滿貫賽事單打冠軍的羅馬尼亞球員，前一位是她現在的經紀人魯琪西（Virginia Ruzici），在1978年法網封后，並加入1978年溫布頓女單冠軍娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、2017年法網女單冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），在網球比賽公開化以來，第三位在大滿貫決賽克服一盤落後、帶走生涯第一座大滿貫冠軍的女球員。

哈麗普也是WTA職業女網協會從1975年開始有世界排名系統以來，第四位在成為世界第一後奪得個人生涯第一座大滿貫冠軍的女子球員，其他三位是比利時克萊絲特絲（Kim Cljsters）、法國茉瑞絲摩（Amelie Mauresmo）及丹麥沃茲妮亞奇（Caroline Wozniacki）。

(中時電子報)

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