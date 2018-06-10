前夫猝死繼承6.5遺產？她隱忍多年鬆口談内幕

2018年06月10日 08:59 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

49歲香港女星伍詠薇，曾獲選亞姐第四名，是無線台當家花旦，有2段婚姻的她，感情路似乎沒這麼順遂，前夫婚後13天猝死，現任老公又2度爆出軌，近日她受電台專訪，罕見談到過往，她坦言當年受盡委屈。

伍詠薇1990年嫁給大31歲翁江培，但婚後13年，翁江培陪她到深圳表演時，因心臟病發猝死，當時才21歲的伍詠薇，坦言太年輕不懂應變，而外界盛傳她繼承亡夫1億7千萬(約台幣6.5億)遺產，指控她剋死老公，「有1.7億遺產根本不用出來拍戲」，更曾走在街上被路人罵八婆，多年來承受諸多流言，讓她相當難過，委屈說「沒有的事情，就是沒有」。

而今年是她和現任老公練海棠結婚19周年，不過兩人恩愛多年，卻曾因為男方2度爆出軌，傳出婚姻危機，前年更曾代替老公出面道歉，不少人認為她為了婚姻縱容練海棠，她也重申「我沒有睜一隻眼閉一隻眼，要是這樣你會看得出來我不舒服」，她透露第一次看到老公出軌照時，全身起雞皮疙瘩，她回家就跟他坦白談，「能不能繼續走下去？發生甚麼事？」就算他騙我，都要說。

她也坦言婚姻出問題，自己也有責任，因為拍戲她很少陪老公，「我很心痛、很失望」，但與其一面倒指責他錯，倒不如檢討自己有沒有錯，所以她選擇包容，再跟他相處，坦誠溝通看能否再一起走下去。

(中時電子報)