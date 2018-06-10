NBA》勇士隊友安慰柯瑞 KD：沒你我做不到

儘管柯瑞沒獲今年FMVP，勇士隊友仍給他熱情安慰。(美聯社)

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中時電子報

再次跟總冠軍賽MVP頭銜擦肩而過的勇士後衛柯瑞，如今卻獲隊友細心安慰，尤其是連兩年包辦FMVP的杜蘭特，「我只告訴柯瑞，沒有你我無法做到，你的領導力與聲音，以及在球隊的存在感，才讓我們所有人做到這些！」

甚至卓雷蒙格林感性表示，「在我看來，我們友誼超越一切，他是我的兄弟，我跟他榮辱與共，也願為他而死，我們之間關係超越所有總冠軍、我在勇士的日子、他在勇士的日子，他會成為我一輩子的兄弟，那種關係超越一切。」

「浪花弟」克雷湯普生則稱讚柯瑞，「他的投籃、組織與領導能力，這些能力都是無人能敵的！」伊戈達拉也說：「柯瑞是如此誠懇，他代表著一些比我們每天看到更要意義重大的東西，你會感激那些，柯瑞卻沒因此被感激過。」

勇士替補前鋒威斯特更替柯瑞喊冤，「他是這個星球上最好的人之一，你們沒給他足夠讚揚，他為比賽所做的，早就超越張伯倫，你們卻不斷追捧張伯倫，拜託！給這傢伙一點愛吧，他是比賽的改變者，你們永遠無法貶低他。」

但沒人可跟尼克楊說的那樣充滿誠意與搞笑，「沒人能跟柯瑞一樣完美，事實就這樣，當我來到這裡，柯瑞熱情歡迎了我，還給我打了電話，問我關於高爾夫的事，但我不會打，我不想騙他，因為聽說他們還蠻重視高球的。」

(中時電子報)

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