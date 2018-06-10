台灣高教出問題!台大畢典 代校長郭大維：台大陷入巨大危機

2018年06月10日 09:34 中時 林志成 、 黃世麒 、中時電子報/ 戴安瑋 、中時電子報/

台大今天舉行畢業典禮，代理校長郭大維表示，台大現在面臨巨大危機。（林志成攝）

台大代理校長郭大維致詞時強調，大學自主不容外力干擾，獲得畢業生掌聲回應。(黃世麒攝)

台大今天舉行畢業典禮，代理校長郭大維以「一所偉大的大學」為題致詞時指出，一所偉大的大學應該是危機發生時，社會引領盼望的大學，但現在台大陷入巨大的危機，台灣的高教出了問題，台大將繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要性，這是我們的社會責任。

郭大維恭喜同學們完成學業，但也提醒，在這個充滿期待而又快速變化的時代，全球化的競爭將賦予無限的可能，但也必面對沒有國界的競賽。

台大是一所偉大的大學嗎？郭大維說，回顧過去，台大從蓬萊米的發明到肝炎防治，在所有社會運動中，師生總是充滿理想，為台灣留下許多深遠的影響。

郭大維說，今年是台灣大學創校90周年，期待所有師生一起來思考台灣大學是一所偉大的大學嗎？回想台灣的歷史，每當社會產生疑惑與不安時，請問社會大眾對台大有什麼期待？是否就像在黑暗中尋求燈塔的指引！

2002年SARS發生，2003年4月和平醫院封院，整個台灣社會陷入恐慌，社會將目光投向了台灣大學附屬醫院，我們的投入安定了人心，相信我們全體台灣大學師生同感榮耀！

郭大維話鋒一轉說，現在台灣大學陷入巨大的危機，台灣的高等教育出了問題。雖然國立大學校院協會聲明指出政府不應干預遴選結果，私立大學校院協進會的聲明更明確指出教育部的職責是就遴選委員會選定的人選完成聘任程序。但是台大遴選委員會的決定，三月與五月的兩次校務會議決議得不到政府的尊重。

郭大維表示，台灣大學深信大學自治的重要，我們會繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是我們的社會責任。說到這一段時，現場學生三度鼓掌，表達對郭大維的支持。

郭大維說，兩年來，他一直捫心自問台灣大學是不是一所偉大的大學，他認為，傑出的校友僅僅是讓台灣大學看起來是一所好大學，一所偉大的大學應該要有令人傳頌的精神，她應該是危機發生時，社會引領期盼的大學，我們所有師生是塑造這個精神的本體。

郭大維說，在這個充滿創新變革的時代，雖然大學的功能不斷的被重新定義。但有一件事應該是不變的：各位身為台灣大學的畢業生，你必須要有理想，要有榮譽感，對社會國家要有責任感，對於弱勢要有同理心。因為台灣大學的責任是培養國家、社會、產業的領導人才，應該要扮演推動國家社會進步的動力，要有雖千萬人，吾往矣的精神。

網友表示，「悲哀的一屆」、「被政治打壓, 仍不屈服; 還是要給台大鼓鼓掌!」、「 台灣真是民主，蚊子能當總統」、「當前政府每天講與美國關係多好．合作夥伴．那為何不合作把台大打造成為一所與哈佛⋯⋯比肩的學府．躋身世界學府排行前幾名．透過這樣的學府．讓世界認識．了解台灣．豈不好」。

(中時 )