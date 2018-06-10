愛心農場收成 網銀基金會志工為育幼院加菜

生態農場志工與網銀基金會將有機蔬果直送社福機構，為社福團體加菜。（盧金足翻攝）

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愛心生態農場栽種出來的蔬果，新鮮翠綠、甜美可口。（盧金足翻攝）
網銀國際創立的網銀基金會，幕後有一群來自生態農場的熱血志工。（盧金足翻攝）

培養很多知名電競選手的網銀國際，發揮取之於社會、用之於社會精神創立網銀基金會，長期資助台中光音育幼院，以「光音音樂饗宴課程計畫」，陪伴院童學習陶笛，除了支持音樂教育，基金會偕同志工將農場新鮮現採的蔬菜送到光音育幼院，為正值成長發育期的院童加菜，也加入志工滿滿的祝福愛心。

台中市網銀國際投資培育的職業電競隊「閃電狼」，曾拿下《英雄聯盟》IEM 2017全球總決賽冠軍，2018年在各地征戰也屢創佳績，這支在電競比賽中大放異彩的選手，幕後最大支柱就是網銀國際，團隊不只在競賽中求勝，更將品格教育融入生活，很多選手都加入公益行善行列。

網銀國際成立基金會，提供院童學習陶笛的機會，透過陶笛溫暖的笛聲，紓解孩童們遭遇過的不安、負面心情，學習在音樂中遇見更棒的自己，建立友善人際關係。

台中光音育幼院園區也規畫一處孩子們的開心農場，但在栽種照顧缺乏技術，網銀基金會志工交流栽種蔬果專業技巧和知識，輔助孩子日後在開心農場上產量豐富，更有成就感。

網銀基金會指出，來自生態農場的志工，種出新鮮的蔬果正值盛產，以有機的種植方式，收成的蔬菜水果新鮮又安全，產地直送到育幼院，這些由一群熱血志工耕作灌溉的有機農場，提供給正成長中的孩童加菜，期盼他們吃的健康又營養，首波將於大台中社福機構巡迴分享，媒合合適有需求的單位，新鮮採收直送社福機構，為社福團體加菜。

(中時 )

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