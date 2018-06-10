旺宏電子總經理 盧志遠勉台大生：去冒險

2018年06月10日 09:54 中時 林志成

台大今天舉行畢業典禮，由旺宏電子總經理、欣銓科技董事長盧志遠發表專題演講，他勉勵畢業生，無論未來做什麼，都應該考慮在合理範圍下找最頂尖、最心動的挑戰去嘗試、去冒險，因為小牛不識虎的勇氣是少年出英雄的氣概！

盧志遠說，46年前他也與在場同學一樣，抱著興奮又期待的心情來參加臺大的畢業典禮，他記得當天也是豔陽高照，當年的體育館內還沒有冷氣空調，雖然滿身大汗，卻也談笑風生。雖有些不捨，但更多的是如將離巢的小鳥，滿懷憧憬急著想要衝上青天，闖一闖外面未知的世界。

盧志遠告訴畢業生們，無論是選擇繼續深造或進入職場，甚至創業，你都應該去考慮在合理範圍下去冒險，因為年輕氣盛、體力充沛就是你們當下最大的本錢！

盧志遠表示，當年他到美國跟哥倫比亞大學留學，雖然生活傢俱多是在垃圾堆中撿拾而來，生活費用全靠助教獎學金金額支撐，但自立生存在無涯的競爭學研環境中，閱盡看清世界局勢的千變萬化，令我眼界大開，終生收益良多。

盧志遠勉台大畢業生，趁著年輕的本錢與天真的衝勁，航向最有挑戰的大洋，探索社會，展望世界，迎接挑戰，就算一試未成，也可算是進步 ─ 失敗為成功之母，就算屢敗屢戰也是累積教訓，儲備能量，等待著那總是給有準備之人的幸運之神來敲門吧！

盧志遠跟台大畢業生談創業，大學畢業就可以創業嗎？當然可以，臉書、雅虎、微軟等等不就都是大學生創業的嗎？可是他的經驗及很多創業前輩都提到一個重要的事實，創業是非常艱苦而壓力極鉅的。

盧志遠說，千萬不要因為不喜歡職場上有老闆監管你的壓力而想逃避就去創業。不喜歡某老闆，不喜歡某公司，大可以換一個工作調適一下職場環境，但決不要因此而創業。

盧志遠說，創業是一個每天24小時的工作，投資人給你的壓力與負擔要比上班族的老闆更沉重百倍。 你一定要有極高的熱忱，而且要有臥薪嚐膽的決心與毅力，再跳下去創業。創業的回報可能是相當可觀的，成功的欣慰是非常滿足的，可是創業的過程也大有可能會弄得傷痕累累，而且創業成功的機率是非常低的。

(中時 )