影》太「轟」狂！響尾蛇主炮連2場炸雙響炮

2018年06月10日 09:53 中時電子報 蔡銘仁

Paul Goldschmidt continues his hot streak with another 2-HR game.



pic.twitter.com/GG0OyDeMXa — Juiced MLB (@JuicedMLB) 2018年6月10日

造訪號稱「打者天堂」的庫爾斯球場(Coors Field)，響尾蛇主炮戈史密德(Paul Goldschmidt)可沒錯過這進補的好機會！響尾蛇今(10日)與洛磯展開系列賽第二戰，前役轟雙響炮的戈史密德再發威，連續第2場炸雙響。

戈史密德本季走得並不順，進到6月前，打擊率不過2成出頭；不過，他近期手感熱得發燙，自美國時間5月23日至今天賽前，長打率高達8成27，近3戰14打數揮出10安，打擊率也一路升高到2成41。響尾蛇碰上打擊強悍的洛磯，戈史密德身為陣中主炮，扛起重任扮關鍵要角。

面對洛磯先發貝提斯(Chad Bettis)，戈史密德1上就發威，逮中速球推到反方向，打出右外野450英呎、飛到看台第一層看台的大號全壘打，助響尾蛇先馳得點。據大聯盟官網報導，戈史密德這發全壘打，是自2015年數據系統上線後，右打者擊出最遠的一發反方向全壘打。

戈史密德打響第一炮，替兩隊的「全壘打秀」揭開序幕；接著1下，洛磯隨即靠史托瑞(Trevor Story)從響尾蛇先發寇區(Matt Koch)手中轟出2分炮逆轉。不過響尾蛇反攻來得很快，2上換阿麥(Nick Ahmed)發威，轟出陽春炮，雙方戰成平手。

當寇區3下又被得2分後，戈史密德再度挺身而出，這回可給了洛磯重傷害；4上2出局一二壘有人，戈史密德纏鬥到滿球數，抓準曲球攻擊，球剛好飛越左外野全壘打牆，形成超前比分的3分彈。戈史密德這轟仰角達46度，是本季聯盟打得最高的「高射炮」。

(中時電子報)