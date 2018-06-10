MLB》田中跑壘拉傷雙腿 進10天傷兵名單

2018年06月10日 10:21 中時電子報 蔡銘仁

洋基的田中將大昨(9日)對戰大都會，為跑回追平分，導致雙腳緊繃提前退場，洋基雖最後還是贏了比賽，但檢查結果，可讓他們開心不起來，《紐約郵報》今報導指出，田中因雙腳輕微拉傷，進到10天傷兵名單，總管凱許曼(Brian Cashman)指出，田中至少得休一個月。

田中本季雖狀況有些起伏，仍是洋基倚重的先發投手，連同昨役先發13場，戰績7勝2敗、自責分率4.58。他昨先發出賽，雖一開賽就挨陽春炮，不過隨後回穩，繳5局失1分好投，但6上靠大都會守備失誤上壘，最後藉賈吉(Aaron Judge)高飛犧牲打，跑回追平分，卻傷了雙腿。

「這是很不幸的結果，但也給了其他人機會。」凱許曼表示，這突來的狀況，迫使他們得著手找尋可用之兵，除了放眼自家農場，交易也是一個選項，「無論何時，我們對尋求外援，一直採開放態度，不過我們陣中仍有值得仰賴的人選，農場深度相當重要，這是無庸置疑的。」

洋基總教練波恩(Aaron Boone)認為，田中至少得休養幾周，至於到底要多久，沒有明確答案，不過他相信明星賽前，田中就能回來；凱許曼則推測，大概要一個月左右。田中受傷後，洋基未先拉上先發投手，而是把托瑞耶斯(Ronald Torreyes)從3A叫回大聯盟。

洋基近期的先發輪值，著實是多災多難，先是J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)左手肘受傷，準備接受韌帶移植手術報銷，這回又傷了田中，他們想保住美聯東區龍頭，難度變得更高。截至今天賽前，洋基戰績41勝18敗，僅以些微勝差領先第二的紅襪。

(中時電子報)