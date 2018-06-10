民進黨想走國民黨老路「一黨專政」？陸成立研究中心

2018年06月10日 10:29 中時電子報 邱文秀

蔡政府上台後，推動一連串違背民主憲政基本原則的法擴權案，集立法、行政、司法大權於一身，將民產充公，把手伸進民間團體，並將提案修法重罰散布假新聞、假消息者，最重可拘留三天。 廈門大學台灣研究院新成立民進黨研究中心，成為全大陸最先以民進黨為研究對象的中心。此時凸顯民進黨研究重要性，也令人懷疑是否意味大陸意識到民進黨可能長期執政、是否民進黨會走回國民黨老路，在台灣「一黨專政」？

前法務部長羅瑩雪日前在《中國時報》發表時論，蔡總統施政兩年以來，內政、外交一塌糊塗。上任首件重要人事布局就是提名忠心耿耿的許宗力出任司法院院長兼大法官會議主席。接著推動一連串違背民主憲政基本原則的法擴權案，集立法、行政、司法大權於一身，將民產充公，把手伸進民間團體，卻不擔心受害者聲請釋憲，領導大法官之自己人當然會用心護航。

羅瑩雪表示，司法院不顧各方質疑及考試院反對，於院會通過修正《法院組織法》、《法官法》，一舉將最高法院、最高行政法院法官改為特任官，由司法院長提2倍人選交送遴選委員會決定，報請總統任命，遴選委員還包括政黨旗幟鮮明之立委代表。司法院長既然由總統提名任命，自然會迎合上意，專挑政治正確之自己人，期望此等人選超越黨派獨立公正，無異緣木求魚。上述法案如果經立法院三讀通過，往後綠營關切之訴訟事件，都可按他們的意思終結。既無妨害司法公正罪掣肘，又不怕大法官宣告違憲，甚至人民能否提告，都他們說了算。

此外，民進黨政府為了解決「假新聞」的問題，民進黨立委邱志偉提案新增《社維法》修正條文，明定若未經查證在網路散播假新聞、假消息，最重將會被處以拘留3日或3萬罰鍰。宅神朱學恒直接在臉書po文諷刺：「建議任何不符黨的利益和黨的立場的都該定義為假新聞。」

據廈門大學台灣研究院政治研究所所長、民進黨研究中心主任陳先才接受中評社訪問表示，廈大台研院新成立民進黨研究中心，成為全大陸最先以民進黨為研究對象的中心。他表示，其實很多對台研究機構，都進行政黨研究，也都包括研究民進黨，但是第一次凸顯「民進黨」研究中心，就只有廈門大學台灣研究院。

此時凸顯民進黨研究重要性，是否意味大陸意識到民進黨可能長期執政？是否民進黨會走回國民黨老路，在台灣「一黨專政」？陳先才表示，政黨都有機會上台執政，也會在野，現在看起來，民進黨兩次執政，第二次執政意識形態很濃，處理國民黨鬥爭性很強，跟第一次差別不大。即使蔡英文喊「維持現狀」，在意識形態層面沒有進步，包容性與開放都不大，對鄰近台灣的大陸勢力也沒有好好面對。

陳先才表示，民進黨身為執政黨沒有好好面對大陸，兩岸困境走不出來，若無法處理兩岸關係，會限制台灣的長期發展，台灣安全、經濟發展都有問題，對台灣是不負責任，民進黨沒有看到兩岸新思維，只會推給大陸，這是不負責任態度。 但政黨的傳承、徵選與培養機制方面，民進黨確實比國民黨強，這也是政黨繼續發展的重要基礎。

為何年輕人想去民進黨？陳先才表示，因為民進黨掌握重要資源，現在「完全執政」，府院都有資源，加上地方縣市很多都是民進黨，縣市政府以及公營企業很多「位子」，可以給新世代民進黨員磨練機會 。

(中時電子報)