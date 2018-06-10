饕客最愛！中和廟口麻油雞飄香逾20年

新北市中和區「廟口麻油雞」創業至今逾20年，李老闆本身喜愛美食，無師自通研究麻油雞。（葉書宏攝）

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新北市中和區「廟口麻油雞」創業至今逾20年，李老闆本身喜愛美食，無師自通研究麻油雞。（葉書宏攝）

新北市中和區「廟口麻油雞」創業至今逾20年，李老闆本身喜愛美食，無師自通研究麻油雞，採用「純麻油」熬煮，每一口都有麻油的香味撲鼻而來，搭配天天新鮮宰殺的土雞，令饕客們唇齒留香，好滋味陪伴無數中和人成長。

李老闆表示，父親20多年前創立「廟口麻油雞」，本來位於中和大廟廣濟宮旁的市集，隨著時代演進，市集已不復見，店家搬遷至中和路、大廟正對面，自己的手藝傳承自父親，口味一點都沒變，父親每天仍在店內忙進忙出，維持住多年來的美味。

李老闆表示，父親無師自通，由於非常喜愛美食，憑著到各地品嘗美食的經驗，研究出屬於中和在地人的「麻油雞」；雞肉選用土雞，都是一整隻雞肉先經過炒香過程才會入鍋，由於是一整隻雞，因此可以滿足顧客的不同喜好，雞胸、雞腿等應有盡有。

「麻油雞除了雞肉嚴選外，麻油也很重要！」李老闆說，麻油選用台中豐原麻油，全都是工廠直送的純正麻油，不會有參雜其他油品的劣質麻油，另外搭配料理米酒，儘管成本貴一點，但顧客吃起來才會安心。

李老闆強調，他們對於麵線也相當挑剔，選用金門麵線口感與一般麵線不同，下鍋後不容易軟、爛，吃起來富有嚼勁；另外，店內的米糕同樣是熱銷商品，不少饕客也會選擇麻油雞搭配米糕，經濟實惠又好吃。

陳姓饕客表示，廟口麻油雞是陪伴自己成長的好滋味，每到冬天一定要來店內品嘗，如今已結婚生子，仍會帶著小孩來冬天進補一下。

店名：廟口麻油雞

地址：新北市中和區中和路92號、廣濟宮對面

電話：無

營業時間：每天下午4時30分至下午10時30分（每周日公休、冬天延長營業1小時）

售價：麻油雞130元

(中時 )

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