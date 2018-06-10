MLB》田中跑壘受傷 美媒：憶起前王牌王建民

2008年6月，王建民(中)跑壘扭傷腳踝退場。(中央社)

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中時電子報

2008年時，「台灣之光」王建民在洋基發光發熱，卻因一次跑壘，命運徹底翻轉，時至今日，同樣效力洋基的田中將大，因跑壘拉傷雙腿，進到傷兵名單，《YES Network》直言田中這次受傷，讓人憶起10年前的前洋基王牌王建民。

MLB》田中跑壘拉傷雙腿 進10天傷兵名單

美國時間2008年6月15日，洋基對戰當時還分屬國聯的太空人，王建民先發上陣，投5局無失分摘勝，卻因跑壘不慎扭傷右腳踝，隨即送醫檢查。結果發現他右腳掌韌帶拉傷、右腳腓骨長肌肌腱撕裂傷，得休養至少六周；這讓國人心碎的一扭後，王建民未能再找回連兩年19勝的身手。

相隔10年，類似劇本再度上演，主角換成來自日本的田中；他昨先發5局失1分，6上藉賈吉(Aaron Judge)高飛犧牲打，替球隊跑回追平分，當下看起來無異狀，但6下未再回到投手丘，隨後即傳出傷勢。消息指出，田中雙腿輕微拉傷，進10天傷兵名單，可能至少得休一個月左右。

在洋基所處的美聯，有指定打擊制度，投手只需要專心投球，到國聯投手就得打擊。田中並未譴責要打擊這件事，「這不是我平常要做的事，但跨聯盟賽，打擊跟跑壘本就是比賽的一部分。我小時候也做過這些事，受傷是我自己的關係，跟規則無關。」

洋基折損J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，現在田中至少得錯過3到4場先發，洋基除了可能啟動交易，也不排除從自家農場找尋遞補人選。據《紐約郵報》報導，包括2A的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)，抑或正在復健的西薩(Luis Cessa)，都是可能的選擇。

(中時電子報)

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