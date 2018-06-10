超僵G7！撤回背書 川普狠槓杜魯道軟弱不老實

2018年06月10日 10:54 中時電子報 蔡萱

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

美國總統川普近日向盟友加徵關稅的決定，也讓今年在加拿大魁北克省的G7峰會陷入了僵局。川普更是在今天針對地主國加拿大總理杜魯道在會後，指控美國加徵的關稅是種「侮辱」且「不會任美國擺布」的聲明後，批杜魯道軟弱不老實，而且更戲劇性地撤回美方對G7聯合公報的背書。

提早離開G7峰會的川普，發推文槓上向來與他在鏡頭前互動友好的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）很虛偽，「加拿大總理杜魯道在G7峰會上表現得溫順謙和，只敢在我離開以後於記者會上稱，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。這非常不老實且軟弱」，同時川普也反擊稱：「我們的關稅是加拿大對美國乳製品加徵270%關稅的回應！」

川普更在推文中表示，「基於杜魯道在記者會上的虛假聲明，以及加拿大對美國農民、勞工和企業課徵高額關稅的事實，我已經指示美國代表不要支持聯合公報」。

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

川普指的就是在9日G7峰會閉幕後，成員國同意自由貿易的重要性，承諾讓世界貿易組織更加公平，且致力於打擊保護主義、撤銷貿易壁壘及補貼等措施的聯合公報。

但就在G7峰會舉行前夕，川普決定不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家和經濟體進口的鋼鐵課徵25%關稅、鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。

杜魯道在G7峰會後在記者會上坦承與川普有重大分歧。他稱在G7峰會上各國致力於「搞清楚我們全都能同意的共識語言」，但顯然川普總統將會堅持他對加徵重稅的決定。對此他也已告知川普，「加拿大在7月1日會採取報復措施，針對美國對我們不法加徵的關稅，祭出等同關稅回應」。

在面對川普指稱杜魯道不老實且軟弱，杜魯道辦公室則是回應，杜魯道在記者會上的發言，都已經與美國總統川普說過。

杜魯道在上個月31日美國決定不對加拿大豁免鋼鋁稅時，就稱這政策是對長期與美國並肩作戰加拿大的「侮辱」。法國經濟部長勒邁爾（Bruno Le Maire）更是在G7財長會面時開炮，美國在貿易層面已被孤立，如今已成為「G6+1」的局面。

(中時電子報)