AIT新館啟用典禮 美國派來的代表是…助理國務卿

2018年06月10日 11:05 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

美國在台協會（AIT）內湖新址12日啟用典禮，外交部和AIT今天證實，美國國務院主管教育文化的助理國務卿瑪莉．羅艾斯（Marie Royce）將代表美國政府出席，於10日至14日訪台。

中央社報導，外交部上午發布新聞稿表示，此行是瑪莉．羅艾斯今年3月擔任現職後首度訪台。瑪莉．羅艾斯曾在大學任教，擔任民間企業高階主管，對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗。

AIT上午也發布新聞稿表示，瑪莉．羅艾斯此行除出席AIT新館的落成典禮，也將與台灣討論台美許多合作和交流計畫，會見曾參與美國交換生計畫的學友，並與關注創業和商業環境等議題的台灣和外商企業團體交流。

外交部指出，瑪莉．羅艾斯的夫婿是美國聯邦眾議院外交委員會主席艾德．羅艾斯（Ed Royce），夫妻二人曾多次訪台，對台灣有十分深刻的認識，是台灣在美國的長期重要友人。艾德．羅伊斯長期挺台也提出諸多友台法案，號稱《台灣旅行法》推動的功臣。

美方會派何種層級出席AIT落成典禮，一直備受矚目，先前曾傳出川普政府可能派出鷹派的國家安全顧問波頓，但AIT落成典禮與舉世矚目的新加坡川金會「撞期」，波頓必須陪同川普前往新加坡。香港《南華早報》日前則報導，美國不派部長級官員參加AIT新館落成，是顧及大陸將會有強烈反彈，甚至會驅逐美國駐北京大使。美方最後決定改派助理國務卿來台，代表美國有打擦邊球的意味，但也顯示出美方對於人選有些妥協。

(中時電子報)