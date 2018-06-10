台中車站廣場11日起3天路面刨鋪 拚6月底提前完工

2018年06月10日 11:44 中時 盧金足

台中火車站廣6施工工區規畫，市府朝6月底提前完工為目標。（圖／台中市府提供）

因應台中火車站新站及轉運站將於10月開放，台中市政府建設局推動「台中車站廣場（廣6）景觀改善工程」，改善火車站前周邊人流及車流動線，為讓用路人盡早熟悉動線，工程提早11日起連續3日，晚間10時至凌晨6時採「夜間施工」方式，辦理路面刨封及標線重繪作業，並安排義交進行道路管制，市府表示，台中車站廣場景觀改善工程分5個工區，今年1月15日開工，朝6月底提前完工為目標。

為讓民眾了解台中車站進行中的「大車站計畫」，市長林佳龍日前早上7點還與交通局長王義川直播「台中龍走透透」影片，新車站造型為「大鵬展翅」，走上二樓延伸的大平台，視覺有如高度看台中，一覽無遺，目前火車站前的工程施工稍不便，是為了未來的更方便。

台中車站廣場（廣6）工程位於台中火車站前及交通要道，在人車通過頻繁的路段施工，為避免交通衝擊引發民怨，整個工區畫分為A、B、C、D、E共5個工區，採二階段施工，今年1月15日開工，朝6月底提前完工為目標。

建設局長黃玉霖表示，廣6工程已進入完工倒數階段，第一階段A、B、C區已於5月23日開放，目前正進行第二階段D、E工區透水混凝土及石磚鋪面等最後工項。

此外，因發現廣6範圍內道路普遍有管線淺埋現象，造成路面承載力不均，容易出現路面裂縫或下陷情形，市府將於管線淺埋範圍，採混凝土回填並增設鐵焊鋼絲網，以強化路面強度。

(中時 )