連戰資深幕僚丁遠超「被請辭」 丁：做事講求是非

2018年06月10日 11:27 中時 周毓翔

跟隨前副總統連戰18年之久的連戰資深幕僚丁遠超傳「被請辭」，媒體報導有爆料指出丁遠超疑似因兩岸、國共論壇等因素有負面名聲才被連以要他回家養病為由請辭。丁遠超對此表示，他做事都講求公正公道是非，流言都應該要拿出證據查證才行。

丁遠超曾經是中央社黨政外交記者，記者退休後追隨前總統李登輝13年，於2000年後追隨連戰至今已經18年。他做事一切講求依據，求公道是非，有人質疑他用連的名義謀私利跟權貴，都沒有拿出依據來，沒有查證。他強調自己處理兩岸事務一切都是為了兩岸同胞，從來不是為了自己，他也不是什麼領導，他不過就是個幕僚。

丁遠超坦言，他前陣子動了個「小手術」，連戰希望他不要太勞累，不要急著工作。不過他也當面向連戰表示，謝謝他的關心，但是如果連戰還需要他，他也隨時準備好可以繼續奉獻，他動完手術到現在也恢復的很快。

丁遠超表示，他確實知道有人在連戰旁邊講他一些事情，不是不能批評，但都沒查證，如果真的有證據說他做了這些事，那就是開除他，「這才正確」。他也當面向連戰問到此事，連戰應該知道是誰在傳這些流言，但連不願講，他也告訴連，「假如要批評我，講東講西，都要有依據，要有道理。」

至於丁遠超目前是否已經離開連辦，丁遠超則表示，確實他現在的狀態是「準備要離任」，但他正式的離職程序還沒走完，前陣子也有回辦公室。他說，離職是沒關係，但做事應該講求是非公道，這樣子打擊錯人有什麼依據？

(中時 )