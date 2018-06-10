假問路真搶劫 鴛鴦大盜劫30萬落網遭逮

2018年06月10日 11:31 中時 郭韋綺

陳男和何女訊後移送法辦。(郭韋綺翻攝)

假問路、真搶劫！高雄一對鴛鴦大盜8日在某賣場看見一名女子結帳時，腰包內有好幾疊厚厚鈔票，起歹念一路尾隨至楠梓、梓官區交界產業道路，上前佯裝問路，隨即下手行搶，搶走30萬元現金，警方調閱監視器循線逮獲44歲陳男和37歲何女，並起出贓款及海洛因毒品。全案依搶奪、持有毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，擔任工地主任的59歲曾姓女子，8日到銀行提領30萬元準備隔日要發放薪水給工人，未料在返家途中遇到一對男女騎機車問路，趁她熱心指路時，男騎士冷不防扯下她的腰包，搶走30萬元工資。

專案小組依據被害人描述男、女搶匪特徵及機車車型，立即鎖定毒品前科累累的鴛鴦大盜陳男和何女，一查發現2人因毒品案遭通緝中，循線查出他們藏匿於楠梓惠民路民宅。

9日前往埋伏，見2人雙載騎乘懸掛失竊車牌現蹤，立即啟動圍捕並喝令陳男停車，但陳男急迴轉欲逃脫，員警奮勇攔截衝撞機車，陳男失控翻車，警察一擁而上將2人壓制逮捕。

2人身上搜出腰包內有贓款29萬4000多元，只短少6000元左右，隨後在騎機車置物箱還查獲毒品海洛因6.53公克、安非他命6.57公克及針筒和吸食器，訊後依送法辦。被害的曾女接獲警方聯繫得知迅速逮人破案且贓款幾乎追回也感激不已。

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(中時 )