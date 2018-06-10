丁守中拋內湖垃圾山政見 擬打造河岸藝文特區

2018年06月10日 11:20 中時 陳燕珩

國民黨台北市長參選人丁守中與雙北議員參選人騎乘協力車，營造雙北團結氛圍。（陳燕珩攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今與雙北議員參選新人合體，沿基隆河岸騎乘協力車，宣布若國民順利黨贏回北市，未來要將內湖垃圾山完全移除，改善基隆河水質，還能清出空地規畫大型綠帶公園，甚至可沿著河岸設置藝文沙龍專區，作為內科的休憩廊帶。

丁守中今上午與北市議員參選人李明賢、李柏毅、張斯綱，新北市議員參選人葉元之「雙北團結」，共同在內湖沿著基隆河岸騎乘協力車，針對內湖垃圾山提出具體政見。

丁守中表示，過去內湖垃圾山還有90萬平方米未完全移除，沒入基隆河行水區50公尺，導致部分河岸特別狹窄，水質也比較髒。目前垃圾山有3分之1是腐植土，3分之1是以前未回收的瓶瓶罐罐，3分之1是垃圾，若能將垃圾就近在內湖焚化爐燒掉，瓶罐和腐植土回收處理，內湖就能多出10幾公頃的土地。

垃圾山完清除後，丁守中認為，可利用空地開闢道路疏解交通，或做大型公園綠地，甚至也可利用在沿岸設置藝文沙龍區，參考波士頓、邁阿密等處規畫，規劃藝文咖啡館、街頭藝人表演及文創展覽空間，這正是內湖科技園區缺乏的部分。

他還說，雙北的汙水下水道接管率雖已很高，但景美溪和基隆河水質無法有效提升，主因是傳統公寓陽台的排水管走的是雨水下水道，而不是汙水下水道，民眾把洗衣機放在陽台，使得排水隨著雨水下水道流入河川，未來針對老舊公寓，會提出改善管線補助辦法，提升周邊河川水質。

不過，外界關心，丁守中提出雙北政見，卻遲遲未與新北市長參選人侯友宜同台，究竟何時要合體？丁守中說「很快會的」，目前雙方都在勤跑基層，幕僚正在研擬政見，等到雙北共同政見形成後，會與侯一起提出來，預計在8月左右。

另外，北農總經理吳音寧風波鬧得沸沸揚揚，傳出民進黨高層要她下台止血，但台北市長柯文哲卻在臉書稱讚吳，讓外界質疑在玩兩面手法。丁守中認為，不要再有那麼多算計，吳因寧出任就是柯與民進黨間的「肉桶政治」，現在肉桶打翻了，還是要北農總經理的專業和能力，否則只會犧牲市民的福祉。

(中時 )