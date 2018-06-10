美助卿羅伊斯今抵台 明午閉門歡迎餐會

2018年06月10日 11:14 中時 陳建瑜

美國在台協會（AIT）新館周二（12日）舉行落成典禮，外交部及AIT今發聲明稿表示，美國國務院主管教育文化助卿羅伊斯（Marie Royce）今（10日）至14日訪問中華民國，此行主要代表美國政府出席AIT內湖新址啟用典禮。據悉，羅伊斯明午將有一場閉門歡迎餐會，將與不少台灣民間及官方友人見面。

此行是羅伊斯3月擔任現職後首度訪問台灣，AIT聲明稿指出，訪問期間，羅伊斯亦將與台灣當局討論美台許多合作和交流計畫，與曾參與美國交換生計畫的學友會面，並與關注創業和商業環境等議題的台灣和外商企業團體交流。

外交部指出，羅伊斯不僅曾在大學任教，擔任民間企業高階主管，更對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗，所以這次訪台期間將拜會我國政府相關部會，就台美關係、兩國教育文化交流以及創業環境等議題交換意見。

外交部說，羅伊斯過去曾隨夫婿美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）多次訪問台灣，對我國有十分深刻的認識，羅氏夫婦二人都是我國在美國的長期重要友人。

外交部強調，羅伊斯這次專程代表美國政府來台，親自見證台美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯台美間長遠深厚情誼，也將有助雙邊友好關係更加鞏固深化。

(中時 )