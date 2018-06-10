蔡英文臉書分享國宴漂亮花山佈置 網友：少女心噴發？

2018年06月10日 11:18 中時電子報 邱文秀

蔡英文臉書分享國宴漂亮花山佈置

總統蔡英文臉書專頁在半小時前分享國宴佈景，用縮時攝影呈現花山國宴佈置。PTT八卦版網友發文「蔡英文總統希望大家多看看總統府，現在被佈置的很漂亮哦^ ^」，卻引發網友狂噓「Ｘ！少女心不要在這時候噴發好嗎？」、「#60歲的女孩兒#少女心噴發」。

總統蔡英文臉書專頁貼文「你注意過總統府的國宴佈景嗎？每次在總統府大禮堂舉行的國宴，都有一座充滿特色的花山當作佈景。這座花山，是由府內歷史悠久的園藝班設計佈置而成。走近一點看，可以發現裡面有台灣蝴蝶蘭、日日春、九重葛等各色鮮花盆栽，也有南瓜、稻穗、玉米等在地農產襯托其中。往旁邊一點看，小橋流水讓整座花山更有動感。透過縮時攝影，讓我們一起來看總統府的園藝職人如何完成國宴佈置！」

網友在臉書底下留言「好耶，準備吃法國餐了，好舒適啊」、「敬愛的蔡總統，要常常下鄉巡視。聽聽老百姓的心聲，含淚也是要繼續默默支持，挺總統挺到底。」、「我覺得....後面再擺個總統相框再加一點花裝飾會更好呦！」、「告別式辦得蠻專業的！」、「每天這麼多負面消息，還能夠輕鬆面對，真佩服」、「再吃也沒幾年了，多吃點」、「我管你國宴佈景怎麼樣，人民生活才是重點，做不好就下台吧」。

文章被分享到PTT八卦版也引起一片狂噓「好爽喔 每天躲在自己的秘密花園當花瓶」、「很多靈堂也佈置很漂亮」、「浪費公帑 台灣根本沒本錢學人辦什麼國宴 救救民用電」、「Ｘ！少女心不要在這時候噴發好嗎？」、「這麼醜 關三天」、「胡忠信:鐵達尼號要沉了 你還要研究傢俱怎麼擺設」、「翻譯：爽 你們這些賤民奈我何？」、「注意那Ｘ三小難不成總統府要開放參觀嗎」、「#60歲的女孩兒#少女心噴發」、「少女心噴發 XD」、「干我屁事 選妳來總統府辦家家酒膩 」、「真是過太爽」、「是不是吳音寧幫忙布置的啊 我就知道她是個人才」。

(中時電子報)