台大外籍畢業生代表馮笛：台灣特色是垃圾車音樂

2018年06月10日 11:28 中時 林志成

台大今天舉行畢業典禮，來自義大利的馮笛Giovanni代表國際畢業生致詞，他表示，台灣最有特色的事物是「垃圾車的音樂」，現在我每次看美國電影裡面的冰淇淋車，聽到那種音樂，都會想到台灣的垃圾車，就一點都不想吃冰淇淋了，但這也代表，他已經把那個音樂永遠放在心中，一聽到就會想起台灣。

馮笛Giovanni今年取得台大機械工程系念碩士，他表示，一個外國人在台灣的生活可以用三個字來概括：就是「太熱了」。不過這是開玩笑，他真的覺得有三個字很適合，就是：「不一樣」！

他覺得台灣和別的國家很不一樣，食物不一樣，天氣不一樣，教育方法不一樣，超市、音樂、價值觀、新聞內容、人……全都不一樣。而且在其他國家很多人不了解台灣，甚至我在台灣的時候，有一次我自己的父母打電話給我，還跟我說：「你在泰國過得還好嗎？」

馮笛說，當年剛進台大的時候，第一次去上課，很期待認識同學，跟他們聊天、交朋友。結果一進去教室我就發現，大家都趴著休息，根本沒有人理他。因為在義大利，下課的時候是和同學們討論政治、經濟和科技的好時機。

後來他發現才發現這裡討論的平台只是不一樣而已，在聚餐的時候，或逛夜市的時候，甚至在PTT上，同學們對任何話題都討論得很認真。這是我在臺大感受到的一點不一樣。

他表示，台大的教育方法跟義大利的不一樣，我在這裡找到了在家鄉所沒有的機會。他很高興在台大獲得了最先進的教學方法和課程，讓我的思考方式變得不同，也讓他表現自己的才能。

他觀察到台灣受到其他國家文化的影響越來越大，而這也是全球化的副作用吧！他認為，每個「不一樣」，不代表誰比較好或比較不好。到國外生活一段時間之後，我發現：多元性是這個世界的美麗之處。而且在這個時代尊重他人不一樣的文化、不一樣的想法，是建設一個更好的社會的基礎。

今年從法律係畢業的邱靜慧則代表所有畢業生致詞，她先分享三個朋友的經歷：第一個朋友在學校修了印尼文之後，每次都很開心的搭訕路上的印尼人；第二個是法律系的朋友，在修完教育學程後決定去當老師；第三個外文系的朋友，透過台大系統到台科大修了很多藝術課，畢業後決定到美國實現她插畫家的夢。

學印尼文對以後找工作有幫助嗎？轉行當老師的話，法律系四年學的，是不是都白費了？藝術家有辦法活得下去嗎？ 對於這些問題，她說，現在還沒有一個明確的答案，但是，我們正尋找。

她對畢業生們說，我們都一樣，對未知的將來感到害怕；但是，未來的不確定性，也同時代表更多可能性。

她告訴現場的家長們，如果你的孩子現在對未來感到不確定，請給他 一個大大的擁抱，還有全心全意的支持與信任，因為，我們不是迷航，只是在重新定位方向，準備要去闖出自己的人生。

(中時 )