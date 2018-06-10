參訪秀傳遠距微創中心 賴揆：支持彰濱設醫材產業聚落

2018年06月10日 11:45 中時 謝瓊雲

賴清德致詞時承諾中央將大力支持彰化推動成立中彰投苗醫療器材發展園區。(謝瓊雲攝)

行政院長賴清德(右二)參訪整合式智慧開刀房時，戴上3D眼鏡聽取醫療人員說明器械操作。(謝瓊雲攝)

行政院長賴清德(中)在法籍總裁(右)鼓勵下拿起微創手術雷射刀操作。(謝瓊雲攝)

行政院長賴清德(中)戴上3D眼鏡成功看著螢幕取物，法籍總裁(右)稱許他將可成為優秀的外科手術醫師，引發現場眾人會心一笑。(謝瓊雲攝)

全亞洲唯一的秀傳遠距離微創中心10日辦理10週年慶與未來趨勢論壇，行政院長賴清德上午應邀到場參訪，致詞時推崇秀傳總裁黃明和對台灣醫療的付出與貢獻，並承諾中央將全力支持彰化縣長魏明谷所提出在彰濱建立中部醫療器材產業聚落的計畫。

「微創手術教育與生醫醫材創新之未來趨勢論壇」上午9點半舉行，來自國內外150名產官學研醫界人才齊聚交流，秀傳醫療體系總裁黃明和、法國微創手術訓練中心總裁馬赫斯克（Jacques Marescaux）、行政院長賴清德在魏明谷等立委、地方首長陪同下出席，並參觀微創中心三樓的整合式智慧開刀房。

身為腎臟內科醫師的賴清德，參訪時拿起微創手術刀嘗試，在戴上3D眼鏡後，透過螢幕觀看立體影像時，成功操作手術刀夾起模擬手術物件，讓法籍總裁大讚他已是一位卓越的外科醫師，讓賴清德與現場醫界人士都會心一笑。

賴清德致詞時推崇黃明和自1973年起成立外科診所，至今創立8家醫療體系服務台灣非常多民眾，更在十年前率先成立遠距微創手術中心，總計有來自33國、逾1800名專家到此協助進行微創手術訓練，訓練超過50國、7000名外科醫師；他並允諾關於魏明谷積極推動中彰投苗醫療器材發展園區，並與黃明和多次商討如何在彰濱工業區提供適當區塊發展醫材產業聚落，行政院將會大力支持這項計畫。

賴清德表示，很多人關注台灣醫療環境發展，政府正在推動醫療器材產業的發展，目前有幾個作法，包括完善醫療器材發展的生態環境，政府將持續培訓人才、建立友善的法治環境、投入研究發展經費，更要保護智慧財產權，並整合台灣醫療產業的聚落。

秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維表示，微創手術傷口小、感染率低、手術出血量少，可減少疼痛及復原時間，已是外科發展趨勢，中心舉辦優良手術教育訓練，每個課程均由馬赫斯克總裁領導的團隊授課，依各專科領域來台指導，並依亞洲醫師需求調整內容，至今已舉辦上百堂課，受訓的台灣外科醫師占約6成，也讓亞洲各國外科醫師不需遠赴歐美，在台灣就能習得最先進技術，嘉惠手術病人。

(中時 )