刺青師收錢不辦事 遭人拿槍押走

2018年06月10日 11:57 中時 譚宇哲

警方起出嫌犯欲藏匿的1把改造手槍。（譚宇哲翻攝）

新北市24歲李姓刺青師日前收了38歲張姓男子6000元刺青費，卻數度爽約未幫張男刺青，張男憤而夥同2名友人在9日晚間8時許攜槍將李男押上車，開到新莊區中原路的李男租屋處追債，李男趁隙用手機向友人求救報警，張男則在逃逸失控撞車，被及時趕到的警方逮捕，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

警方調查，9日晚間8時許，張男帶著2名友人和改造手槍，開車前往李男位於北市士林區忠義街的刺青店，將李男強押上車，晚間9時許抵達李男在新北市新莊區中原路的租屋處時，李男用手機向友人求助，友人趕緊報警並騎機車趕至現場。

李男友人到場後為了阻止張男逃逸，先用機車擋住張男去路，反遭張男開車衝撞，張男車輛也失控直接逆向撞上民眾汽車，造成4部機車與1輛汽車毀損，所幸無人受傷。

此時線上警力抵達現場，張男見狀拋下車上2名友人自行棄車逃進巷弄中，過程中還對空鳴槍，並且將槍枝藏在中榮街內一家幼兒園的水溝蓋內，被及時追上的警方逮捕。

警方表示，張男車上的2名友人當場被逮，並於張男車內起獲海洛因、安非他命等毒品，全案依槍砲、毒品罪嫌移送。

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(中時 )