世足帥哥特輯(上)》內馬領軍 陽光型男好養眼

2018年06月10日 12:10 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可比模特兒的「天菜」，本報特地選出10位優質帥哥球員，女球迷們不妨跟著這些他們增加對足球的熱愛，就不怕世界盃期間被另一半冷落啦！

就先從三位來自南美國家的陽光型男開始介紹吧！

阿囉哈~穿便服的內馬帥氣有型。(取自Neymar Instagram)

◎巴西 內馬（Neymar）

◎生日：1992.2.5（26歲）

◎位置：前鋒

內馬去年以創世界紀錄的轉隊費，從西甲巴塞隆納、改披法甲巴黎聖日耳曼球衣，市場價值2.15億美元，跟阿根廷梅西並列本屆世足身價最高球星。

內馬個性就像個大男孩一樣熱情奔放。(取自Neymay Instagram)

內馬有著一雙電眼，笑起來相當迷人，今年因蹠骨骨裂缺賽3個多月，6月回到場上，在對克羅埃西亞的友誼賽進球，助隊獲勝，生涯已經為森巴軍團踢進54球，是巴西隊本屆世足挑戰隊史第6冠的關鍵人物之一。

穿正裝的內馬，展現出不一樣的帥氣。(取自Neymar Instagram)

2014年世足賽，內馬在8強賽背部被撞傷、導致脊椎骨折，之後他透露，醫生告訴他只差2公分就會終身癱瘓，還好他夠幸運，才能讓球迷繼續看到他華麗的球技。

哥倫比亞球星J.羅瑞格斯有著一張娃娃臉，笑起來相當迷人。(取自J.羅Instagram)

◎哥倫比亞 J.羅瑞格斯（James Rodriguez）

◎生日：1991.7.12（26歲）

◎位置：中場

2014世界盃，J.羅瑞格斯幫助球隊踢進8強，締造世界盃最佳戰績，也讓全世界認識這位跟電影「007」主角龐德一樣名字、笑起來像個鄰家陽光男孩的好手。

藍色西裝也能消化，是不是跟特務龐德一樣魅力十足呢？(取自J.羅Instagram)

J.羅的父母在他很小的時候離婚，他跟著母親生活，因為母親喜歡西甲皇家馬德里和德甲拜仁慕尼黑兩支球隊，J.羅在這樣的影響下，5歲就參加足球俱樂部，開始了他的足球人生。

J.羅很疼可愛的女兒，可惜的是，他跟妻子在去年驚傳離婚。(取自J.羅Instagram)

展望今年世足賽，J羅希望不只個人有所表現，更想要帶領球隊晉級4強甚至決賽。

在雨中踢球的迪巴拉，頭髮半濕的樣子有點狂野。(取自迪巴拉Instagram)

◎阿根廷 迪巴拉（Paulo Dybala）

◎生日：1993.11.15(24歲)

◎位置：前鋒

迪巴拉2011年從阿根廷球隊柯爾多瓦展開職業生涯，隔年轉戰義大利，2015年再轉到義甲勁旅尤文圖斯。迪巴拉的祖父來自波蘭、母親來自義大利，他則出生在阿根廷科爾多瓦省，同時擁有可以為這三國效力的資格，但他最選擇加入阿根廷國家隊。

休閒打扮加上迷人微笑，世界盃帥哥就是你呀你。(取自迪巴拉Instagram)

迪巴拉進球的慶祝手勢相當特別，就是張開拇指跟食指，放在臉上成為一個面具，被稱為「迪巴拉面具（Dybalamask）」手勢，他解釋：「意義很簡單，就是象徵羅馬鬥士！我們面臨困難時，有時就要戴上勇士的面具武裝自己、變得更堅強，而且也不要失去笑容和善良！」

(中時電子報)