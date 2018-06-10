世足帥哥特輯(上)》內馬領軍 陽光型男好養眼

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可比模特兒的「天菜」，本報特地選出10位優質帥哥球員，女球迷們不妨跟著這些他們增加對足球的熱愛，就不怕世界盃期間被另一半冷落啦！
就先從三位來自南美國家的陽光型男開始介紹吧！
◎巴西 內馬（Neymar）
◎生日：1992.2.5（26歲）
◎位置：前鋒
內馬去年以創世界紀錄的轉隊費，從西甲巴塞隆納、改披法甲巴黎聖日耳曼球衣，市場價值2.15億美元，跟阿根廷梅西並列本屆世足身價最高球星。
內馬有著一雙電眼，笑起來相當迷人，今年因蹠骨骨裂缺賽3個多月，6月回到場上，在對克羅埃西亞的友誼賽進球，助隊獲勝，生涯已經為森巴軍團踢進54球，是巴西隊本屆世足挑戰隊史第6冠的關鍵人物之一。
2014年世足賽，內馬在8強賽背部被撞傷、導致脊椎骨折，之後他透露，醫生告訴他只差2公分就會終身癱瘓，還好他夠幸運，才能讓球迷繼續看到他華麗的球技。
◎哥倫比亞 J.羅瑞格斯（James Rodriguez）
◎生日：1991.7.12（26歲）
◎位置：中場
2014世界盃，J.羅瑞格斯幫助球隊踢進8強，締造世界盃最佳戰績，也讓全世界認識這位跟電影「007」主角龐德一樣名字、笑起來像個鄰家陽光男孩的好手。
J.羅的父母在他很小的時候離婚，他跟著母親生活，因為母親喜歡西甲皇家馬德里和德甲拜仁慕尼黑兩支球隊，J.羅在這樣的影響下，5歲就參加足球俱樂部，開始了他的足球人生。
展望今年世足賽，J羅希望不只個人有所表現，更想要帶領球隊晉級4強甚至決賽。
◎阿根廷 迪巴拉（Paulo Dybala）
◎生日：1993.11.15(24歲)
◎位置：前鋒
迪巴拉2011年從阿根廷球隊柯爾多瓦展開職業生涯，隔年轉戰義大利，2015年再轉到義甲勁旅尤文圖斯。迪巴拉的祖父來自波蘭、母親來自義大利，他則出生在阿根廷科爾多瓦省，同時擁有可以為這三國效力的資格，但他最選擇加入阿根廷國家隊。
迪巴拉進球的慶祝手勢相當特別，就是張開拇指跟食指，放在臉上成為一個面具，被稱為「迪巴拉面具（Dybalamask）」手勢，他解釋：「意義很簡單，就是象徵羅馬鬥士！我們面臨困難時，有時就要戴上勇士的面具武裝自己、變得更堅強，而且也不要失去笑容和善良！」
(中時電子報)