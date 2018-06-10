香蕉惹禍？旗山大盤商遭圍毆 主嫌供稱是談芒果

2018年06月10日 12:04 中時 郭韋綺

高價收購香蕉惹同行眼紅？旗山大盤商遭10人持棒圍毆

國內香蕉生產過剩價格崩盤，蕉價低迷，高雄旗山傳出中盤商控制每日蕉價的亂象，甚至發生暴力恐嚇事件，一名吳姓大盤商以高出行情每公斤10元價格收購，疑似引起同行不滿，8日晚間遭10多名歹徒持球棒毆打成傷；警方傳喚帶頭打人的主嫌許姓男子到案說明，他否認毆人與蕉價有關，辯稱談的是芒果收購價格。

吳姓盤商長期經營水果大盤生意，收購水果內、外銷都有，過去都是委託中盤商代理收購，但中盤卻自行加價賺取高額價差，今年蕉價低迷，他決定收回代理，在旗山設據點直接收購，收購價格每公斤10元。

由於蕉價一片低迷，上蕉價格竟只比農委會格外品5元收購價多出1、2元，收購價最高約每公斤7元左右，蕉農仍只能含淚賤賣。

結果蕉農聽說吳姓盤商收購價高出行情以每公斤10元收購，紛紛把香蕉載來賣他，每日收購超過1萬公斤香蕉，最近1周就收了10萬公斤的香蕉，連屏東蕉農都載來旗山交貨，疑似因此造成同業不滿，放話要他小心的傳聞不斷。

未料昨晚7時許，10多名歹徒分乘3輛車到集貨場持球棒將吳痛毆一頓，造成吳的手臂、背部多處挫傷。據了解，蕉農習慣就近與蕉園附近的盤商交易，但有不肖盤商竟利用蕉價低迷之際集體控制蕉價，壓抑價格從中獲取暴利，吳姓盤商認為想幫助蕉農賣到更高價錢，卻因此影響到其他盤商利益而惹禍上身。

29歲許姓主嫌到案辯稱當天因收購芒果價格起糾紛，與香蕉價格無關，將再約談其他人等到案釐清案情。

(中時 )