山豬被摔死還是自摔死？獸醫學院解剖釐清死因

2018年06月10日 12:24 中時 林欣儀

台中市住在五權西六街的陳姓男子飼養一隻小山豬，日前他喝酒後不滿山豬發脾氣，竟將山豬從樓上丟出、墜落地面後死亡，但陳男否認摔豬、辯稱是牠自己跌下樓，警方罕見的將豬屍體送到獸醫學院解剖，釐清死因，並依違反動物保護法將陳男移送法辦。

民權派出所指出，日前接獲民眾報案，指稱有隻山豬從天上掉下來、墜落地面後死亡，員警趕抵現場發現地上有大片血跡，且小山豬已無生命跡象，立即通知動保處人員協助並訪查飼主。

警方表示，員警找到57歲的陳姓飼主時，他渾身酒味，坦承是半年前從東勢山區帶回小山豬並飼養在住處頂樓，但否認將山豬丟下樓，辯稱是小豬自己不慎跌落。

警方為釐清山豬死亡真相，特地將山豬屍體送到獸醫學院進行解剖，結果發現山豬有創傷性顱內出血、肺臟及四肢軀幹、心臟、脾臟都有出血情況，且左下頷骨、左肩胛股等處嚴重骨折，確認山豬是被從樓上丟下致死。

發現闖下大禍的陳男見警察拿著證據上門，才改口坦承，是因為子女不在身邊、生活太無聊，才帶回山豬飼養，事發那幾天因為心情不好、連續幾天喝酒解愁，晚間餵食山豬時，牠卻像發了瘋似的不斷衝撞籠子、又一直狂吵，才會氣憤之下拿起籠子往外丟。

警方表示，根據動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待動物或任意宰殺，如違反此行徑導致動物肢體殘缺或重要器官功能喪失者，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上、200萬以下罰金。而被法辦的陳男發現不但沒了山豬又自己違法，大呼「虧大了」。

(中時 )