習近平釋利多 陸提供上合銀300億元人民幣貸款

2018年06月10日 13:26 中時 藍孝威

上海合作組織成員國元首理事會第18次會議今天上午召開，大陸國家主席習近平承諾，陸方將在上海合作組織銀行聯合體框架內設立300億元人民幣等值專項貸款。此外，未來3年，陸方將為各成員國提供3000個人力資源開發培訓名額，陸方願利用「風雲二號」氣象衛星為各方提供氣象服務。

今天上午，習近平主持上海合作組織青島峰會大範圍會談並發表講話，習近平表示，上合組織成員要繼續在「上海精神」指引下，同舟共濟，精誠合作，齊心協力構建上海合作組織命運共同體，推動建設新型國際關係，攜手邁向持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。為此，習近平提出5項建議。

第一，凝聚團結互信的強大力量。我們要全面落實青島宣言、長期睦鄰友好合作條約實施綱要等文件，尊重各自選擇的發展道路，兼顧彼此核心利益和重大關切，通過換位思考增進相互理解，通過求同存異促進和睦團結，不斷增強組織的凝聚力和向心力。

第二，築牢和平安全的共同基礎。我們要積極落實打擊「三股勢力」2019至2021年合作綱要，繼續舉行「和平使命」等聯合反恐演習，強化防務安全、執法安全、信息安全合作。要發揮「上海合作組織—阿富汗聯絡組」作用，促進阿富汗和平重建進程。未來3年，中方願利用中國—上海合作組織國際司法交流合作培訓基地等平台，為各方培訓2000名執法人員，強化執法能力建設。

第三，打造共同發展繁榮的強勁引擎。我們要促進發展戰略對接，本著共商共建共享原則，推進「一帶一路」建設，加快地區貿易便利化進程，加緊落實國際道路運輸便利化協定等合作文件。中國歡迎各方積極參與今年11月將在上海舉辦的首屆中國國際進口博覽會。中國政府支持在青島建設中國—上海合作組織地方經貿合作示範區，還將設立「中國—上海合作組織法律服務委員會」，為經貿合作提供法律支持。

習近平宣佈，陸方將在上海合作組織銀行聯合體框架內設立300億元人民幣等值專項貸款。

第四，拉緊人文交流合作的共同紐帶。我們要積極落實成員國環保合作構想等文件，繼續辦好青年交流營等品牌項目，扎實推進教育、科技、文化、旅遊、衛生、減災、媒體等各領域合作。未來3年，中方將為各成員國提供3000個人力資源開發培訓名額，增強民眾對上海合作組織大家庭的瞭解和認同。中方願利用風雲二號氣象衛星為各方提供氣象服務。

第五，共同拓展國際合作的夥伴網絡。我們要強化同觀察員國、對話夥伴等地區國家交流合作，密切同聯合國等國際和地區組織的夥伴關係，同國際貨幣基金組織、世界銀行等國際金融機構開展對話，為推動化解熱點問題、完善全球治理作出貢獻。

(中時 )