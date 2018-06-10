MLB》3轟打垮大都會 洋基斬獲四連勝

2018年06月10日 12:05 中時電子報 蔡銘仁

洋基與大都會的「地鐵大戰」首戰拔得頭籌，今(10日)兩隊再交鋒，雖一開賽就陷落後，但發揮強悍韌性，先靠小將托瑞斯(Gleyber Torres)及安杜哈(Miguel Andujar)開轟扳平比分後，8上「法官」賈吉(Aaron Judge)再用致勝陽春炮，率隊4比3險勝，斬獲四連勝。

此役洋基推出小將哲曼(Domingo German)先發，尋求延續連勝，但他卻1下就遭狙擊，遭弗雷塞(Todd Frazier)和A.卡布瑞拉(Asdrubal Cabrera)轟出全壘打，一口氣失掉3分。不過哲曼度過首局亂流後，適時穩住局面，投到第6局結束，未再讓大都會有得分機會。

投手挨轟，洋基打線也替他討回來，面對大都會先發麥茲(Steven Matz)，托瑞斯(Gleyber Torres)3上轟出陽春炮；接著6上，安杜哈(Miguel Andujar)發威，從麥茲手中轟出追平比分的2分炮。洋基靠著2發全壘打，讓比賽回到原點，全隊士氣也為之大振。

平手僵局維持不久，8上大都會換上第二任中繼席瓦薩克(Anthony Swarzak)，剛上場投第1球，就被賈吉轟出突破僵局的左外野陽春炮。賽程進到6月，賈吉近況並不好，截至賽前，6月雖打出2轟，但打擊率低到僅1成15；不過關鍵時刻，用本季第18轟，助球隊奠定勝基。

洋基取得領先，9上推出「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)登板關門。查普曼近2場救援，都開啟「小劇場模式」，給對方上壘機會再解危，這場也不例外；他投出2保送，讓大都製造一二壘有人契機，關鍵時刻穩住陣腳，解決掉瑞耶斯(Jose Reyes)，驚險守住勝果。

(中時電子報)