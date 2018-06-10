收編路上野鱉 意外帶財

2018年06月10日 12:18 中時 呂妍庭

黃國峰把野鱉當寵物，財運突然變好，樂得他把野鱉取名叫「Money」。（呂妍庭攝）

黃國峰對「Money」相當寵愛，沒事就放牠出來逛大街。（呂妍庭攝）

曾經在夜市擺攤，6年前轉行從事廣告業的黃國峰自認沒偏財運，沒想到半路撿到一隻迷途野鱉，意外讓他生意訂單增加，因友人都說這隻野鱉帶財，黃國峰便為牠取名「Money」，暫時收養在家中，平日除撿拾Money最愛的田螺餵食外，也會用推車帶Money外出兜風。

幾個月前，黃國峰前往客戶工廠報價途中，開車經過一處小橋，途中赫見一隻烏龜緩緩在大馬路上爬，好奇下車查看，才發現不是烏龜，而是隻野鱉，因自小生長在鄉下，對農村生態不陌生，要在田野間或溪底發現野鱉不算難事，卻是第一次看到野鱉在大馬路上爬。

擔心野鱉會被未留意前方路況的車輛撞上，又懷疑可能是民眾棄養或自行逃脫，黃國峰還帶著Money到附近鄰家一一詢問，確認是否有人家的養的鱉走失，卻始終無人招領，還有村民說沒看過這麼膽大的野鱉在馬路上散步，「不怕被撿去殺來吃？」

因一時半刻找不到主人，又覺得自己和這隻鱉有緣，黃國峰決定暫時「收養」牠，說也奇怪，自從Money來到黃家，黃國峰工廠的業務量蒸蒸日上，彷彿是Money帶來好運氣，或許鱉閩南語同「幣」，所以同業友人到工廠看到牠，不約而同說是隻「錢幣（鱉）」，強調要好好對待牠，日後肯定招財進寶、生意興隆。

黃國峰笑說，朋友的說法似乎有幾分真，所以為善待這位貴客，他工作之餘，除特地到田邊撿拾田螺餵食，也會用推車帶Money出去兜風，極盡所能寵愛牠，希望在Money加持下，生意蒸蒸日上，錢財滾滾入口袋。

(中時 )