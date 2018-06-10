陸印關係持續回溫 印度已邀大陸舉辦第二次領導人非正式會晤

友善列印
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上合組織青島峰會10日正式開幕，俄羅斯、印度等各國領導人雲集青島。其中去年因邊界糾紛一度交惡的中印兩國格外受到矚目，上海《澎湃新聞》報導稱，印度外交秘書顧凱傑（Vijay Keshav Gokhale）昨日表示，繼承中印兩國領導人此前武漢非正式會晤的精神，雙方持續保持密切溝通，並透露印度方面已邀請中方在2019年繼續於印度舉行第二次兩國領導人非正式會晤。

上海《澎湃新聞》10日報導指出，印度總理莫迪9日下午抵達青島，隨後與大陸國家主席習近平會見。習近平在會見時指出，一個多月前，中印兩國領導人在武漢成功舉行非正式會晤，達成重要共識。中方願同印方一道，以武漢會晤為新起點，持續增進政治互信，全面開展互利合作，推動中印關係更好更快更穩向前發展。

莫迪則表示，不久前我同習主席在武漢的非正式會晤非常成功，也非常重要，進一步堅定了我對發展印中關係的信心，必將成為印中關係史上的里程碑。

報導稱，印度外交秘書顧凱傑9日晚間舉行簡短新聞發佈會透露，印度方面已邀請中方在2019年繼續於印度舉行第二次兩國領導人非正式會晤。雙方將就此繼續保持密切溝通。此外，中印兩國領導人也將在下個月南非舉行的金磚國家領導人第十次會晤中再次舉行會面。

報導稱，針對印度未來「一帶一路」倡議的態度，顧凱傑則表示，「在印度在此問題上的有關立場已經非常鮮明，不需要再做過的闡釋。印度支持有關互聯互通的倡議，但同時也認為這些倡議需要在考慮各國主權和領土完整的前提下展開，還應該考慮到倡議可持續性等諸多方面。」

(中時 )

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