超噁！鋼吸管清出陳年污垢 網友說出不要用的三理由

不鏽鋼吸管拉出陳年汙垢。翻攝《批踢踢實業坊》

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中時電子報
自明年7月起，約8000家業者不得提供一次用塑膠吸管供內用。（本報資料照片）

環保署決自明年7月起，要求公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店禁用一次性的塑膠吸管，引起不少討論，有人說，直接喝，可以不用吸管，也有人說，可用玻璃吸管替代，但玻璃吸管容易摔破，可改用鋼鐵吸管。不過有網友在ptt上po文提出三點理由要大家不要用鋼鐵吸管。

原po說，我有朋友他家開鐵工廠，他說他絕對不用鐵吸管，理由有三，一、因為你不知道他是用304還是工業用301鋼材；二、你不知道切削液和研磨液這些礦物油在吸管裡面有沒有洗乾淨？用衛生紙擦一遍，有黑色粉末就是切削液；三、還要打磨，把切削邊緣磨平與表面拋光與磨平，才會出現如鏡面般光澤，但是內部無法拋光，所以裡面容易有看不見的溝痕，容易累積細菌。

他進一步解釋表示，切削液與研磨劑的重金屬，容易造成失智與重金屬中毒。為了你的家人與小孩健康，少用不鏽鋼吸管，改用直接喝飲料。

此編po文立刻引起網友熱議，還有網友補充三點說，一、不鏽鋼吸管不如塑膠吸管表面平滑，就像不鏽鋼鍋一樣，容易卡髒汙；二、不鏽鋼鍋使用前，需要開鍋，把機油清乾淨，不鏽鋼吸管內的機油，又該如何清洗？三、因為不透明的關係，所以無法了解髒污累積狀況！！所以 不鏽鋼吸管，真的不是最好的選擇！！

另有網友也在ptt上po文表示，某3年來其天天使用的不鏽鋼吸管堵塞，清出厚厚咖啡垢。不另有過，有網友留言說，「用完泡檸檬酸水溶液，才不會有那麼多垢」、「我記得國外有研發出能吃的吸管了」。

(中時電子報)

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