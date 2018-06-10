孔寶家酒因涉嫌侵犯孔府家酒商標權在韓遭禁售

2018年06月10日 13:47 旺報 林永富

南韓法院判定禁止與大陸酒類品牌「孔府家酒」商標類似的「孔寶家酒」在韓銷售。

首爾中央地方法院稱，接到孔府家酒進口商KFJ KOREA針對孔寶家酒進口銷售企業KEUM YONG提出的臨時處分申請，理由是「不要侵害商標權」。由此，KEUM YONG今後不得在包裝容器或廣告宣傳品上使用「孔寶家酒」的商標，且禁止生產和銷售使用該商標的商品。

孔府家酒起源於孔子的祭祀用酒，並於1984年當選為大陸孔子文化節專用酒。2001年榮獲大陸十大文化名酒稱號。KFJ KOREA於2012年在韓註冊「孔府家酒」的商標，在韓獨家銷售。

今年3月，KFJ KOREA向法院提出臨時處分申請稱，KEUM YONG銷售的孔寶家酒侵犯了商標權，要求禁止KEUM YONG使用該商標。KEUM YONG方面回應稱，在KEJ註冊商標之前的2003年開始使用「孔寶家酒」的商標，消費者不會認錯或混淆這兩種商標。

法庭最終判定KEUM YONG侵犯了商標權。法庭稱，兩個商標整體上有諸多相似之處，適用於同類或類似商品可能會導致消費者認錯或混淆生產商。另考慮到KEUM YONG以「為祭奠孔子而釀造的中國知名白酒」對孔寶家酒進行宣傳，難以否認存在不當競爭之嫌。

(旺報 )