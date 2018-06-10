中俄合研CR929寬體客機總體佈局確定 2023年將首飛

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中國大陸首架自製大型商用客機C919於5月試飛成功，逐步展現製造強國潛力。大陸《環球時報》引述外媒報導稱，中俄聯合研製的CR929遠端寬體客機也出現新進展，俄羅斯聯合飛機製造公司與中國商飛COMAC已就CR929總體布局達成一致。計畫在2023年完成首飛，2026年開始交付，雙方項目合作將持續到2045年，在此期間計畫出售約800架CR929客機。

大陸《環球時報》引述俄媒報導指出，俄羅斯聯合飛機製造公司新聞局日前發佈消息稱，該公司與中國商飛COMAC已就中俄聯合CR929遠端寬體客機的總體佈局達成了一致。6月6日，雙方簽署了有關CR929客機主要幾何特性的協定，包括機翼的尺寸和形狀、機身長度、機頭和機身尾部的尺寸、尾翼的尺寸和形狀、發動機、起落架和艙門的位置。

報導稱，CR929遠端寬體客機由在上海註冊的中俄商用飛機國際公司（CRAIC）研發，俄羅斯聯合飛機製造公司和中國商飛各占公司50%的股權。目前CR929項目處於Gate-3階段。俄羅斯總設計師利特維諾夫建議，除了商定客機的總體佈局，在空氣動力學、結構材料選擇、關鍵系統和設備潛在供應商提供的技術商業提案分析等領域開展實驗研究。預計到2019年中期將完成這一階段的工作。

報導指出，根據俄羅斯聯合飛機製造公司在2016年公佈的項目技術經濟可行性研究報告，客機的研發和建立生產設施需要耗資130億美元，另外還有70億美元將用於零件的供應、行銷和銷售支持等方面，中俄各承擔50%的成本。CR929客機預計將成為波音787和空客A350寬體客機的一個全球競爭者，並且在運行效率上將超過它們10%至15%。

報導稱，CR929遠端寬體客機計畫在2023年完成首飛，2026年開始交付。此合作項目將一直持續到2045年，在此期間計畫出售約800架CR929客機。

(中時 )

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