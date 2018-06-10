身體不老「髖關節」決定！ 你走路走對了嗎？

2018年06月10日 12:39 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

無論活到幾歲，都希望能用自己的腳走路，探索世界的美好。要達成這個願望，除了鍛鍊肌肉外，另一個關鍵是，維持髖關節健康。

髖關節是人體最大的關節，連結上、下半身，蹲跑跳跪，都有賴髖關節，是身體最常被使用的關節之一。髖關節一旦消磨，寸步難行，甚至連過馬路時，在綠燈轉紅燈前抵達對面，都難以辦到。超高齡的日本，受髖關節疼痛所苦的人超過五百萬人。

被稱為日本髖關節手術第一人的石部基實，每年手術600例人工髖關節置換術，出版多本暢銷書，認為維持髖關節健康，最重要的就是建立「走路力」。

「髖關節就是一個關節，本質上是骨頭和骨頭連接的地方，因此，無法鍛鍊髖關節，只能維持健康，不傷害髖關節。所以給髖關節最小負擔的走路方式極為重要，」石部醫師對媒體說。

他在所著的《不老的身體由髖關節決定》中，倡導良好步行法。

良好步行法最大重點就是走路時，腳跟先著地。無論落地的是左或右腳，腳跟著地之後，順勢重心往前移到腳掌前半，接觸地面的腳跟離地的同時，另一隻腳的腳跟也著地。隨著往前移動，體重平均地分配到兩腳；若走路時腳掌前半先著地，體重容易壓在單隻腳上，造成髖關節壓力。

用這種步行法走路，腳跟一接觸地面，重心就往前移，由下半身尤其是大腿與小腿肌肉支撐，減輕對髖關節的衝擊，「如同汽車的安全氣囊吸收衝擊，同時保護髖關節與膝關節，」石部醫師說。

而且，在各種運動中，石部醫師最推薦健走，而且建議每週三天。如果能建立每週健走三天的運動習慣，能提升心肺功能，和攝氧能力，同時也能減少體脂肪。許多研究早已證實，健走也能降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL），被稱為壞的膽固醇，提高密度脂蛋白膽固醇（被稱為好的膽固醇），也能降血壓。

健走怎樣強度才有效？

但健走要有效，重點不是走萬步與否的「量」，而是速度。如果健走完，完全沒有流汗，或是還能和同伴邊走邊聊天，表示強度不夠，沒有達到運動效能。建議健走一開始5分鐘，可以用平常走路的速度暖身，之後就加快步伐，達到有點喘的程度。

不過，如果髖關節開始疼痛，還是要適時就醫。髖關節最常見的疾病就是退化性髖關節炎，是一種和年齡相關的疾病，好發在五、六十歲。

如果髖關節感到疼痛，往往已經中期以後，如果有以下症狀保持警覺：

●從椅子上站起來，覺得髖關節怪怪的。

●腰痛，但去醫院照X光卻正常。

●走路30分鐘以上，髖關節會痛。

●做家事或久站時，髖關節會痛。

●睡覺翻身因髖關節會痛。

●穿襪子或剪腳指甲有點困難。

●上下樓梯髖關節會痛，需握扶手。

●隨著年齡增長，下半身變短，身高變矮。

自己的髖關節自己救，就從正確走路開始。

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(中時電子報)