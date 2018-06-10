近盲老犬被丟山區等死 動保團體痛斥新北收容所冷血

2018年06月10日 12:45 中時 李義

台灣動物緊急救援小組10日表示，接獲新北市民投訴，有人拾獲年老近乎失明的瑪爾濟斯犬「唐唐」，經八里消防隊轉送新北市公立收容所後，所方竟在不到24小時內，將唐唐載至林口與五股交界的荒山中丟棄，經臉書社團協尋後才找回。救援小組痛斥新北市公立收容所殘酷冷血，動保處長應下台負責。

救援小組表示，唐唐於6月7日在新北八里渡船頭工廠附近走失，經尋獲後送至八里消防隊再轉送新北市八里區公立動物之家。

小組指控，公立收容所聲稱未收到唐唐，陳姓飼主請警方調查，才得知被載至山區丟棄。陳某求助八里當地社團協尋，才在五股山區找到躲在草叢裡抖的唐唐。

救援小組發言人倪京台表示，年老的家犬完全沒有野外謀生能力，唐唐又患有白內障，視覺與聽覺都不好，棄置山區等同是讓牠等死。他痛批，政府不斷宣導不要棄養，自己卻做了最壞的示範，實在不可原諒，並質疑是否還有更多不為人知的案個。呼籲新北市長朱立倫應嚴懲失職人員，動保處長等人更應下台謝罪。

倪京台還說，去年二月實施流浪貓犬零撲殺政策後，衍生許多更可怕的問題，各縣市政府的收容機構因收容空間有限，多數已呈飽和，進多出少導致收容所爆滿，疾病更易傳染，甚至像新北收容所人員一般，將認養潛力差的老病犬直接丟棄。

他呼籲各縣市動保單位能更落實「精準捕捉」，即除非犬隻有相當的攻擊性，且審慎查訪當地民眾確認後，再進行捕捉。

(中時 )