警破北台灣最大車手團 關老爺周瑜貂蟬都遭逮

詐騙車手團以三國志人物為代號掩人耳目。〔警方提供〕

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詐騙車手出入都開雙B高級轎車。〔警方提供〕
警方扣獲現金贓款及存摺等證物。〔警方提供〕

一個首腦冒用「關老爺」名諱的詐騙車手團，旗下車手都以三國志人物、美國職籃、職棒球隊名稱作為代號，橫行北台灣長達半年，台北市刑大偵七隊歷經半年追查，將這個集團一舉瓦解，逮捕詐騙集團幹部、車手頭、車手、領簿手共25人，提供帳號者50餘人，扣獲贓款40多萬元，已詐欺等罪嫌移送北檢偵辦。

台北市刑大偵七隊是在半年前接獲情資，指稱有一個詐騙集團以綽號「關老爺」的首腦為首主持，從去年11月初開始配合大陸機房以「購物網拍詐財」、「解除分期付款」、猜猜我是誰等手法，詐騙我國民眾匯款至人頭帳戶，再由旗下車手於全國各地提領詐騙贓款，偵七隊報請臺北地檢署檢察官林安紜指揮，組成專案查緝。

警方經追查發現，發現詐欺集團員另以博弈公司名義，假藉需要租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用，利用知名社群網站散布「好康兼職，月領1.8至12萬現領」等廣告，以每提供1本帳戶可月領18000元等高額現金，吸引網站成員及遊戲玩家將帳戶租借給詐騙集團，不少需錢急用的民眾，為賺取高薪，輕鬆月領10萬，將金融卡以超商店到店的方式交付予詐騙集團成員。再交給旗下車手至ATM提領贓款，經初步清查有葉姓民眾等1百多人遭詐騙匯款，總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。

經警方過濾分析追查，該詐欺集團首腦及成員，有些以三國志人物名稱做為聯繫代號，如：「關老爺」、「周瑜」、「貂蟬」等，另有一部分成員以美國職籃球隊名稱，如：「芝加哥公牛」、「湖人」等，還有一部分成員以美國職棒「天使」、「藍鳥」等為代號，防制警方追緝，專案小組逐一抽絲剝繭，陸續清查出「關老爺」等詐騙集團成員真實身分。

警方經過半年多追查，陸續由外圍組織展開收網行動，逮捕詐騙集團謝姓幹部等6人、柯姓車手頭等4人、吳姓車手等12人、羅姓收簿手等3人，另查出提供人頭帳戶者50餘人，並查扣作案教戰守則及【保命符】、手機20餘支、贓款40多萬、提款卡、BMW汽車1輛等證物，詢後將謝嫌等人以詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送臺北地檢偵辦。

(中時 )

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