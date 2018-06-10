義工團幫蓋新家 臨時工捐3坪地當社區緊急通道

2018年06月10日 13:58 中時 呂妍庭

陳小妹拿出她之前畫給行善義工團「參考」的新家夢想藍圖。（呂妍庭攝）

陳小妹跟跟市議員王美惠、家庭服務中心人員解說她對新家的想像。（呂妍庭攝）

屋主在台灣寶島行善義工團建議下，無償讓出土地做為社區的防火巷。（呂妍庭攝）

屋主在台灣寶島行善義工團建議下，無償讓出土地做為社區的防火巷。（呂妍庭攝）

台灣寶島行善義工團在嘉義地區的工程也獲得嘉邑行善團許多支持和幫忙。（呂妍庭攝）

嘉義市長涂醒哲到場祝賀關心，腳傷未癒的陳太太感動掉淚。（呂妍庭攝）

陳家木造老房今年1月分天花板疑老舊坍塌，破了一個大洞。（嘉義市政府提供）

台灣寶島行善義工團動員百位志工為陳家建造新住所。（嘉義市政府提供）

嘉義市陳姓民眾住了42年的木造老房，今年1月分天花板疑老舊坍塌，掉落的天花板砸傷女屋主的腳，因陳家經濟並不寬裕，數十萬整建經費根本付不出來，一家人只能勉強窩居，經嘉義市西區家庭福利服務中心介入並主動聯繫台灣寶島行善義工團後，義工團動員百位志工建的全新房舍即將完工，為感謝社會大眾的幫忙，屋主在義工團建議下，無償讓出土地做為社區的防火巷，讓幾乎全是木造房屋的老社區多了一條緊急出入通道，以善意回饋社會。

台灣寶島行善義工團這次動員上百位志工投入陳家房舍重建工作，因房子佔地較小，又是兩層樓建築，志工必須比平常兩周工期還要多花上一些時間，10日上午象徵性的入厝儀式上，嘉義市長涂醒哲也到場，並準備粉紅色書包送給即將上小一的陳小妹當禮物。

即將有新家住的陳小妹開心地滿場跑，拿出她之前畫給行善義工團「參考」的新家夢想藍圖，跟市議員王美惠、家庭服務中心人員解說她對新家的想像，陳小妹妹更開心帶著涂醒哲等人參觀新家，全新寢具、電視、廚房，還拿著助步器，腳傷未癒的陳太太感動掉淚，直說「謝謝大家的幫忙」。

陳家重建過程中，各界善心人士都伸出援手，共同支撐起陳小妹妹一家，包括王美惠、福全里長蕭建林、南天門太子行宮提供廚房設備及香客大樓、嘉義市城隍廟慈善會、嘉義市仁愛慈善會捐贈寢具經費、嘉義市仁愛慈善會、嘉邑行善團、順億水產行、虹芸安心食品行、新港鄉27班農產行等民間團體提供食材，讓義工出團修繕期間可以有用餐和住宿的地方。

之前靠接臨時工為生的陳姓屋主先生也參加社會處推動的「夢想online」方案，到垂楊國小協助環境維護，透過自己的努力兌換家中生活所需物品，屋主透露房子重建過程，也得到鄰居幫助，提供暫時住所，因社區是無尾巷，又多是木造屋，在寶島行善義工團理事長王忠正的說服下，他把近3坪大小的空間留給鄰里作為防火巷使用，藉此回報社會對他們一家三口的幫忙。

(中時 )