《翻爆旺美食》麻油雞 暖心暖胃的幸福滋味

2018年06月10日 12:55 中時電子報 綜合報導

◎御膳麻油雞 暖心兼補身

基隆市仁愛市場有「在地人的美食天堂」之稱，藏身在2樓的「御膳美食」更是主打麻油雞來當作招牌，經常座無虛席，而這家麻油雞之所以有名又好吃，老闆李淑珠透露，關鍵在於「絕不添加味精」，走的是「天然風」，目的就是要讓客人吃得開心又健康。

◎筒仔米糕賣麻油雞 人氣旺

土城裕民路上的「筒仔米糕小吃店」每到用餐時刻總擠滿用餐人潮，雖然店名以筒仔米糕為招牌，但同在店內的麻油雞攤同樣受到歡迎，巨無霸仿仔雞腿搭配鮮甜麻油湯汁，讓人一口接著一口，再來碗麻油麵線，讓小吃店在土城美食一級戰區殺出一條血路。

◎竹昌麻油雞 夏天吃更退火

誰說麻油雞是冬天的專利！桃園竹昌麻油雞老闆姚志彥，堅持以炆火翻炒薑母頭至少1小時，嘗來不燥熱，溫潤滑順的口感和鮮甜的雞肉交織出完美樂章，一年四季都適合，甚至在炎炎夏日還能排汗降溫、提神、紓解疲勞、促進食慾，讓老闆也自信道：「我是全桃園最好吃的麻油雞！」

◎珍奶發源地 麻油雞也很夯

從台中市發跡揚名世界各地的春水堂，發明最有名的飲品「珍珠奶茶」，也搖出第一杯「泡沫紅茶」，來春水堂除喝珍奶，吃茶點，內行的客人還會點上一碗麻油雞麵線；除迷人麻香，食材採用烏骨雞與精心製作的手工麵線，這碗「麻香烏骨雞麵線」，冬天熱賣，夏天照樣是超人氣的餐點。

◎麻油雞火鍋 口味老少咸宜

說到麻油雞，相信一般人都會聯想到冬天進補，也因此，若想在冬季之外品嘗麻油雞，確實不容易尋覓，不過，台南的「時光祕境」餐飲業者嗅到台灣人一年四季都愛吃鍋，麻油雞火鍋又有別於一般火鍋口味，以特製中藥包加上在地麻油烹煮麻油雞火鍋，口味老少咸宜。

◎大院子土雞鍋 湯濃肉Q彈

高雄大院子土雞鍋2016年開幕至今2年，以各種土雞湯鍋和私房雞料理擄獲饕客的心，店長林念緯表示，所有料理堅持現點現做，夫家經營雞肉批發逾40年，從土雞飼養、批發、市場零售到開店專賣各式雞肉料理，全部一條龍，因此食材絕對新鮮。

(中時電子報)