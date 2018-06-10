世界很大 不如去闖！中市外語替代役前進校園分享國際視野

2018年06月10日 13:34 中時 盧金足

台中市政府研考會號召來自全台共11名外語替代役，巡迴校園與高中生分享國際視野。（圖／台中市府提供）

台中市政府研考會號召來自全台11名外語替代役，跨足物理、設計、工程、醫學、藝術、國企、行銷、語言、財經、化學、環境等不同領域，到各校以「立足中台灣，放眼寰宇」巡迴演講，分享留學生涯經驗，鼓勵學子突破環境及自我藩籬，勇敢追求夢想。

台中市府研考會主委柳嘉峰表示，這個活動改變大眾及自身對替代役一般的印象，替代役不是只在公家機關服務，可以發揮所長，將自身經驗分享出去，讓學生擁有不同的國際視野。

市府表示，延續去年12月底在豐原高中、彰化高中、彰化藝術高中等三所學校、今年4月於苗栗高中舉辦的「立足中台灣，放眼寰宇」巡迴演講公益活動，以及5月在蘭陽女中、宜蘭高中、羅東高中的分享會，六月前進最後一站南投縣暨大附中，進行留學生涯經驗分享公益講座。

服役於台中市府研考會的替代役男顏竣鍇，當時聽了學長許喬為分享「帶世界走進台東」與「金牌外語役，前進古都」的活動經驗之後，也希望將自己在國外多年的經驗回饋社會，因此主動提案辦理巡迴演講公益活動，也邀請其他一樣熱血的替代役男參與。

熱血替代役男巡迴中台灣各校園，也掀起響應風潮，其中一名在宜蘭縣服役的外語役講師林宇軒，也自動發起宜蘭場次，讓分享會版圖延伸到台灣的東北角。

「世界很大，不如去闖！」這是外語役男一路走來想要鼓舞高中學子的宗旨，11名外語役男分享5大洲、10個故事，有在澳洲擔任攝影師，分享壯遊旅程和勇氣、有精彩的美國求學精華與趣事、有遠離非洲才真的了解非洲的獸醫動物歷險。

還有瑞典交換生講述鮮為人知的瑞典價值、來自金門，畢業於成功大學的替代役，傳授如何在台灣學到道地英文，更有離開台灣跌跌撞撞到加拿大，才找到自己夢想的勵志故事等，獲得學生的熱烈迴響。

柳嘉峰指出，「立足中台灣，放眼寰宇」活動主要對象為高中生，希望啟發高中生有多元化思考、帶領他們認識世界的多樣面貌，不要被現有環境侷限自我發展，了解人生道路有無限可能。這次活動分享的內容，將會由替代役男自行拍攝、剪輯，並將照片及影片的成果發表至台中市政府研考會網站及外語役譯世界Facebook專頁。

(中時 )