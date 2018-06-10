向陸借機混淆視線？3機齊飛 金正恩疑搭機出發赴星

金正恩在2014年走下蒼鷹一號專機。(圖/朝中社)

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中時電子報

川金世紀峰會即將在2天後登場！就在川普已經推文表示前往新加坡之際，北韓最高領導人金正恩如何前往峰會地點仍是謎。目前消息指出金正恩搭乘大陸國際航空的波音747專機出發，但也有消息指出一架與金正恩專機「蒼鷹一號」同型的高麗航空飛機，在進入中國大陸後再向南飛。同時金正恩的專用運輸機也在今日早上出發，3架飛機的目的地都是新加坡。有分析認為陸國航的專機可能是為混淆視線用的。

金正恩究竟怎麼抵達新加坡參加峰會引起全球關注，新加坡官方僅稱金正恩在10日晚上將與新加坡總理李顯龍會面，並未透露金正恩班機抵星的時間。

不過金正恩在5月訪問大連時陪伴專機「蒼鷹一號」的專屬伊留申-76型（Ilyushin IL-76）運輸機，今天早上被發現已經從平壤起飛，且短暫降落廣州，接著再次升空，預料目的地就是新加坡。機上可能載有食品、專屬車輛、得到授權的武器等物資。

同時，航班追蹤網站Flightradar24也追蹤到，一架與金正恩專機「蒼鷹一號」同型的高麗航空（Air Koryo）伊留申-62M（Ilyushin IL-62M）飛機，在今天早上從平壤出發，穿越北京上空飛往西南方向，該架飛機目的地是新加坡，但未顯示航班編號和起降時間。

從此之外，外界一直擔心由於金正恩的專機「蒼鷹一號」是1995年俄製的恐過於老舊，長程飛往新加坡恐有飛安疑慮之際，日前也傳出北韓有意向大陸借專機參加川金會。

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據《韓聯社》報導，陸中國國際航空一架編號CA122的波音747航班也在今天上午4點被航班資訊網發現起飛前往平壤，之後又在上午8點30分從平壤飛往北京。而且在飛近北京之際，該班機的航班編號號突然變為CA61，改飛新加坡。

雖然大陸國航從這個月開始重啟北京到平壤航線，但只在每周一、三、五各飛一個航班，周日並沒有例行的班機，也因此推測，這架飛機很可能是北韓向大陸臨時租借來飛往新加坡的。

北京一名消息人士則分析稱，陸國航CA122航班一早飛往平壤也可能是為混淆視線，3飛機中究竟金正恩乘坐哪架飛機仍不清楚，但根據日程安排，金正恩很可能乘坐在今晚抵達新加坡的「蒼鷹一號」或陸國航的CA122。

(中時電子報)

文章來源：韓聯社

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