慘！台版《熔爐》 啟能中心組長性侵4院生

2018年06月10日 13:44 中時 許家寧

台版熔爐！花蓮縣私立美崙啟能發展中心一名吳姓護理師替院生洗澡意外發現年逾花甲的「張叔叔」長期指姦、性侵4名學員，發現院方長知情卻息事寧人，劇情有如韓國電影《熔爐》憤而離職勇敢揭露醜聞報案，警方調查後依權勢性交等罪名將張男移送檢方偵辦。

成立12年的花蓮美崙啟能中心，專為收容身心障礙與發展遲緩幼童與成人，去年7月到職的吳姓護理師說，4月底陪伴院生洗澡時，意外2名成年女學員透露常遭6旬的「張叔叔」摸胸部道下體甚至「指姦」，得知機構知情不報還試圖掩蓋醜聞，威脅院生不準舉發，否則將她們趕出啟能中心。

38歲的吳女稱自己偷偷蒐證並徵求2名院生同意，錄下口述受害過程，在5月2日送交警方，花蓮縣警察局婦幼隊接獲通報後，前往花蓮啟能發展中心針對院內36名學生逐一調查約談，縣府社會處也要求啟能中心先將張男停職，並將2名被害人先安置其他機構收容。

婦幼隊長劉金元表示，警方追查年約6旬的張男性涉嫌在2013至2016年間，對4名年約20至30歲左右院生，做出性侵、猥褻、甚至撫摸重要器官等行為，警方蒐證後上月底依《刑法》加重強制性交、利用權勢性交罪、性騷擾防治法移送花蓮地檢署偵辦。

吳姓護理師後悔說，發現孩子疑遭性侵時，第一時間就通知董事長及吳姓社工主任，竟然都沒下文，部分老師知情也不願意作證，甚至不敢舉證，但這些沒有原生家庭保護的孩子是無辜的，良知告訴她，一定要選擇離職並勇敢站出來，讓真相「曝光」。

吳女也抱怨社會處要求她勿對外透露偵辦情形，但爆料身分卻被傳得沸沸揚揚。對此，美崙啟能發展中心主任吳靜怡回應並不知情，但也認為「離職員工挾怨報復」，還說行政組長平時工作很用心與院生互動都很好，現在全案還在調查當中，不便說明。

早上致電回復「了解中，周一回應」花蓮縣政府社會處長陳玟琪稍後表示，全案皆依規定通報處理，目前針對被害人提供心理創傷諮商、聘請律師及社工協助司法流程，被害人對事情爆出已承受極大身心壓力，社會處是希望避免過度渲染案情，讓被害人遭受二次傷害。

(中時 )