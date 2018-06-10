全台首創老少共學 善水國中小成果展博掌聲

2018年06月10日 13:57 中時 陳淑娥

善水國中小10日舉行成果展，市長林佳龍欣賞學生作品。（陳淑娥攝）

善水國中小10日舉行成果展，市長林佳龍欣賞長者作品。（陳淑娥攝）

融合老少共學等3大特色的台中梧棲善水國中小，辦學1年來10日舉行成果展演，市長林佳龍欣賞長輩及學生作品、一起到開心農場摘茄子，肯定學校的用心及努力，希望能夠解決家庭功能不彰的青少年就學安置問題，為孩子找到改變的機會。

台中市善水國中小為全台首創「老少共學」實驗教育學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等3大特色，招收家庭功能不彰、行為偏差學生，以「老少共學」方式，讓長青學生傳承生活智慧與經驗。

善水國中小「創校暨老少共學成果展演」活動，安排一系列學生及長青快樂學堂設計展演，包括老少共演宣導劇、老少共學槌球大賽等，市長林佳龍在教育局長彭富源及校長羅能熙陪同下前往欣賞，市議員顏莉敏、尤碧鈴、楊典忠等均共襄盛舉。

林佳龍表示，善水國中小取名為善水，意為「上善若水，水善利萬物而不爭」，因為水的形狀可因容器而不同，猶如教育模式，小孩就像水一樣，會依據社會、學校的教育不同，形塑出不一樣的可能性；希望藉由好的學習環境，讓學生不會因為家庭等因素而中輟學習，以保障受教權益。

弘光科大更與學校簽署合作意願書，校長黃月桂指出，寒暑假小朋友可到弘光學習技藝課程，包括美髮、休閒運動等，平時弘光也將到善水，協助長輩學習基本護理課程。

校長羅能熙表示，善水國中小於2016年成立、106學年度開始招生，目前有國中3班、國小2班，共17位學生，以及長青學苑長輩約27位，實現老少共學理念，讓長輩及學生享受祖孫共學的樂趣。

教育局指出，善水國中小以「生存、生活、生命」為學校特色，希望能夠解決家庭功能不彰的青少年就學安置問題，為孩子找到改變的機會。

(中時 )