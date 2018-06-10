首位龐德女郎 英老牌女星烏妮絲蓋森90歲過世

烏妮絲蓋森是首位龐德女郎。（取自James Bond推特）

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首位龐德女郎、英國女演員烏妮絲蓋森（Eunice Gayson）8日過世，享壽90歲。

烏妮絲蓋森曾於史恩康納萊（Sean Connery）1962年主演的首部007電影《第七號情報員》（Dr. No）飾演龐德女郎「Sylvia Trench」，並於1963年《第七號情報員續集》（From Russia with Love）接連飾演龐德女郎。

烏妮絲蓋森是唯一一位連續擔任龐德女郎的女星。她與龐德一段在賭場牌桌上的對話成為經典，她問龐德姓名，龐德自我介紹：「龐德，詹姆士龐德。」之後大部分《007》電影都會有這句台詞。

烏妮絲自劇場出身，最早曾在倫敦皇宮劇院演出《真善美》中的女爵愛爾莎，後來接演1958年的恐怖片《科學怪人的復仇》。《第七號情報員續集》後，烏妮絲轉往小螢幕，演出影集《七海遊俠》與英國經典特務影集《復仇者》。

007系列電影官方推特帳號今天發布此消息，《007》電影系列製片人電影製作人威爾森（Michael G. Wilson）和布洛克里（Barbara Broccoli）在007推特上表達對烏妮絲蓋森的家人表達哀悼。聲明指出：「得知曾在第七號情報員》及《第七號情報員續集》參與演出的首位龐德女郎烏妮絲蓋森辭世，我們感到非常悲傷。我們真誠關懷，並與她的家人同在。」

(中時 )

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